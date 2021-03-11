Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 35'inci yıl sayısını Prof. Dr. Cüceloğlu'na ithaf etti

Eğitim alanında ulusal ve uluslararası sorunları, eğitim politikalarını ve uygulamalarını bilimsel araştırmalar ve tartışma yazılarıyla sayfalarına taşıyan Yaşadıkça Eğitim Dergisi, geçen ay hayatını kaybeden, dergiye de katkıları bulunan Psikolog ve Akademisyen Prof. Dr.

-Eğitim alanında ulusal ve uluslararası sorunları, eğitim politikalarını ve uygulamalarını bilimsel araştırmalar ve tartışma yazılarıyla sayfalarına taşıyan Yaşadıkça Eğitim Dergisi, geçen ay hayatını kaybeden, dergiye de katkıları bulunan Psikolog ve Akademisyen Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'na ithaf ettiği 35'inci yılında, 35 cildini eğitimcilerle buluşturdu.

1986'da ilk sayısını çıkaran, eğitim dünyası, aileler ve öğretmenlere yönelik Türkiye'nin en uzun soluklu dergilerinde Yaşadıkça Eğitim, 35'inci yılına adım attı. Geçen ay hayatını kaybeden psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu başta olmak üzere Erdal Atabek, İlhami Fındıkçı, İrfan Erdoğan, Üstün Dökmen, Acar Baltaş gibi çok değerli isimlerin yazıları ve danışmanlıklarıyla emek verdiği dergi, 2015'te dijital dünyaya taşındı.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA YAŞADIKÇA EĞİTİM"

Yaşadıkça Eğitim dergisini üniversite yıllarında çıkarmaya başladığını belirten, kurucu editör üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, derginin 35'inci yılına ilişkin şunları söyledi:

"Yaşadıkça Eğitim benim ilk işim diyebilirim. Dergi, röportajlarından mizanpajına hatta baskı sürecine kadar bir Kültür seferberliğidir. İlk zamanlarımızda Cağaloğlu'nda matbaaya gidip beklediğimizi bilirim. Dergiyi ilk elimize aldığımız zamanlarda hissettiklerimizi de dün gibi hatırlıyorum. Biraz da gençliğin verdiği coşkuydu sanırım. Dünyanın en güzel işini yaptığımızı düşünürdüm. Yaşadıkça Eğitim bize o başarı duygusunu hissettirirdi. İlerleyen zamanlarda yeni sayılarımızı kütüphanelere, okullara gönderdik. Yola çıkarken amacımız anne- babaların ya da anne-baba adaylarının günlük yaşamlarında rahatça okuyabilecekleri bir destek yayın oluşturabilmekti. Bunun için de dergide ismi geçen herkes çok emek verdi, sabırla çalıştı."

Derginin basılı olarak okurlarıyla buluştuğu dönemde, Türkiye'nin dört bir yanında öğretmenlerin de deneyimlerini paylaştığını belirten Dr. Günver, "Zorunlu yaşanan birkaç gecikmeli sayı dışında Yaşadıkça Eğitim kaliteli içeriği, etik yayın anlayışı ve objektif çizgisinden ödün vermeden yoluna devam etti. 2007'den itibaren iki yıl süreyle Türkiye genelinde dağıtım yaptık. Hakkari'ye, Kars'a, Erzincan'a ulaştık. Öğretmenlerimizin içeriğimizi takdir etmesi onur vericiydi. Yazar olarak katkıda bulunmak isteyenler de oldu. 'Yaşadıkça Eğitim' sayesinde yaşam boyu öğretim felsefesini Türkiye'nin bir başka köşesindeki öğretmene ulaştırabilmek, derginin yayın serüvenindeki en değerli anılardandır" diye konuştu.

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMCİ İÇİN ÇIKARDIĞI HAKEMLİ YAYIN

2015 itibarıyla hakemli yayın olarak, yayın hayatına dijital platformdan devam eden derginin editörlüğünü üniversitenin Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Toran yapıyor. journals.iku.edu.tr/yed web adresinden yayın hayatına devam eden derginin 35'inci cilt 1'inci sayısını da 35 yılında yayınlıyor.

Doç. Dr. Toran bilimsel bir dergi olarak yoluna devam eden Yaşadıkça Eğitim hakkında şunları söyledi: "Derginin yayın türü ve platformu değişti ancak felsefi amacı 35 yıldır aynı. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretimde ve yetişkin eğitiminde süreçlerin ve çıktıların iyileştirilmesine bilimsel katkıda bulunarak niteliği artırmak. Hakemli bir dergi olduğu için dergiye gönderilen tüm makaleler çift yönlü kör değerlendirme sürecinden geçiyor, hakemler ve editörler kurulu tarafından olumlu karar verilen makaleler ise yayına kabul ediliyor. Hakem değerlendirme süreci tamamlanmış ve kabul edilmiş tüm makaleler için herhangi bir makale gönderim veya değerlendirme ücreti de talep edilmiyor ki bu dergimizin açık erişimi desteklediği için en güçlü yönlerinden biri" dedi.

Eğitim biliminin bilgi temeline katkıda bulunmayı amaçlayan, eğitimin çeşitli alanlarında nitel ya da nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiş araştırmalara açık olduklarını kaydeden Doç. Dr. Toran, makele gönderimi başta olmak üzere tüm süreçlerin dijital yönetildiğini belirtti. Bununla birlikte derginin ulusal ve uluslararası indekslerde tarandığını dolayısıyla da dünyadaki tüm üniversitelerin kütüphanelerinde dijital olarak da yer aldığını belirtti.

Toran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dergi, TUBİTAK dizini olan TRDİZİN'de yer alan bin 432 bilimsel dergi arasında etki faktörü en yüksek ilk 10 dergi arasında yer aldı. 14 araştırma 3 derleme makalenin yer aldığı 35'inci cildin 1'inci sayısı, Mart'ın ikinci haftası itibarıyla yayınlandı. Dergi, journals.iku.edu.tr/yed adresi üzerinden okurlara açık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı