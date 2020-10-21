"Yarını Kodlayanlar" projesi 1 yılda 6,6 milyon TL'lik sosyal değer oluşturdu

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yarını Kodlayanlar" projesiyle son 1 yılda 6,6 milyon TL'lik sosyal değer elde edildi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Yarını Kodlayanlar" projesiyle son 1 yılda 6,6 milyon TL'lik sosyal değer elde edildi.

"Yarını Kodlayanlar" projesinin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, proje için yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL'lik sosyal getiri sağladı. Ağustos 2016'dan bu yana Türkiye genelinde 100 bini aşkın çocuğa ulaşan "Yarını Kodlayanlar" projesiyle gelecek bir yılda 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Projenin 2019-2020 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda paylaşıldı.

"Herkes için kapsayıcı olmayı hedefliyoruz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla birlikte bağlantıda olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında yaptığımız çalışmalarla herkes için kapsayıcı olmayı hedefliyoruz. 'Çocuklar da bağlantıda olmalı' diyerek 4 yıldır onlara dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretiyoruz." dedi.

Amaçlarının tüketen değil, üreten bir nesil yetişmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Süel, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 81 ilde 100 bini aşkın çocuğa kodlama öğrettik. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Projemizin sosyal etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Kodlama eğitimlerimizin çocuklarda önemli ve olumlu yönde değişimler yarattığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemiz, çocukların kodlama yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra farkındalıklarının artmasına, herhangi bir şeyi yapabileceklerine dair algılarının değişmesine ve yardım odaklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Bu yıl ilk kez projemizin yarattığı sosyal etkiyi Yatırımın Sosyal Getirisi metodolojisini kullanarak ölçtük. Buna göre, proje kapsamında son 1 yılda elde ettiğimiz toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL oldu. Yarını Kodlayanlar projesine yaptığımız her 1 TL'lik yatırımın 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattığını gördük. Bu da projemizin çarpan etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz."

"Gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamayı sürdürüyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak, teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, üreticisi de olan nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle 2016'dan bu yana yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projesi ile gençlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Proje kapsamındaki çalışmalarının yarattığı değeri ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarının fazlasıyla mutlu edici olduğunu ifade eden Hazır, şunları kaydetti:

"Projemizin en büyük etkisinin çocuklarımızın geleceğe yönelik motivasyonlarındaki yüzde 26'lık artış olduğunu düşünüyoruz. Bu veri, projenin etkisinin sadece kodlama eğitiminden ibaret kalmadığını, Kendin Yap kültürünün 4 temel değerini çocuklarımıza doğru bir şekilde aktardığımızı da ortaya koyması bakımından önemli.

Projemizin sosyal etkisinin ilk kez Yatırımın Sosyal Getirisi metodolojisi kullanılarak ölçümlenmiş olması, bu araştırmayı değerli kılan bir diğer faktör. Hesapladığımız yaklaşık 6,6 milyon TL'lik sosyal değer, bize projemizin toplumda ne denli geniş bir şekilde karşılık bulduğunu ve kaynakların ne denli doğru kullanıldığını gösteriyor. Bu etkinin sürdürülebilir olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yetkinlik ve motivasyonda artış

"Yarını Kodlayanlar" projesi için hazırlanan 2019-2020 Sosyal Etki Raporu'na göre, proje kapsamında verilen eğitimin çocukların büyük bir çoğunluğu için okul dışında kodlama üzerine katıldıkları tek eğitim olduğu ve tüm çocukların eğlenceli bir öğrenme deneyimi yaşadıkları görülüyor.

"Yarını Kodlayanlar" eğitimleri, çocukların kodlama yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra farkındalıklarının artmasına, herhangi bir şeyi yapabileceklerine dair algılarının değişmesine ve yardım odaklı ilişkiler geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Pandemi sebebiyle online formatta gerçekleştirilen eğitimler ise evde kaldıkları bu süreçte çocuklara sosyalleşme fırsatı sağlarken, online eğitimle ilgili ek yetkinlikler kazanmalarına da yardımcı oldu.

Rapora göre, çocukların gözünden kendilerindeki en büyük değişim 21. yüzyıl yetkinliklerinde artış, veli ve gönüllülerin gözünden çocuklardaki en yüksek değişim ise motivasyon artışı oldu. "Yarını Kodlayanlar" kapsamında düzenlenen yüz yüze eğitimlere katılan çocukların geleceğe yönelik motivasyonunun yüzde 28,3, online eğitime katılan çocuklarınkinin ise yüzde 25 arttığı görüldü.

Türkiye Vodafone Vakfı, yeni dönemde, bir yandan projeyi tüm Türkiye'de yaygınlaştırırken bir yandan da farklı dijital eğitim başlıklarıyla çocukların dijital yetkinliklerini artırmayı sürdürecek. Salgın nedeniyle eğitimlerin tamamen dijital ortamda yapılacağı yeni dönemde, 7-10 yaş grubuna Scratch ve Tinkercad, 11-14 yaş grubuna Scratch ve Microbit, 14-17 yaş grubuna ise yapay zeka eğitimleri verilecek. Eğitimler, yüzde 90'ı üniversite öğrencisi olan gönüllü eğitmenlerin yönetiminde, minimum 4, maksimum 180 saat olacak şekilde düzenlenecek.

Yeni dönemde hackathon ve ideathon gibi etkinlikler de tamamen online yapılacak. Bu etkinliklerle özellikle somut toplumsal sorunlara çözüm üretilecek hikayeler çıkarılması hedeflenecek. Ayrıca, 14-17 yaş grubuna mobil uygulama geliştirme, oyun ve yapay zeka gibi eğitim içerikleri sunulacak. Yapay zeka eğitimlerine meslek liseleri de dahil edilerek istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerinin artırılması hedeflenecek. Bu yılın başında dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile iş birliği yapan Türkiye Vodafone Vakfı, global iş birlikleri çerçevesinde online ortamlarda The Clubhouse Network içinde yer alarak gençleri bu gruplara dahil edecek.

Aile buluşmaları düzenlenecek

Proje kapsamında bu yıl ilk kez aile buluşmaları da düzenlenecek. Aile buluşmalarında ebeveynlere 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılacak. Bu buluşmalar sayesinde ebeveynler, dijital dünyada güvende kalma ve dijital okuryazarlık konularında bilgi ve becerilerini artırma imkanı bulacak. Proje kapsamında ayrıca, yıl içinde online Gönüllü Eğitmen Koordinasyon Toplantıları düzenlenerek sahadaki tüm gönüllü eğitmenlerle bir araya gelinecek.

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projenin birinci yılında 6 ilde 35 eğitmenle yaklaşık 2 bin, ikinci yılında 30 ilde 135 eğitmenle 10 bini aşkın, üçüncü yılında 60 ilde 30 bini aşkın, dördüncü yılında ise 81 ilde 63 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında düzenlenen 9 hackathona ise 1.000'i aşkın çocuk katıldı.

Şanlıurfa, Kilis ve İstanbul'da yaklaşık 1.000 Suriyeli çocuğun da kodlama eğitimi aldığı projede, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara kodlama öğrenme fırsatı sunmak üzere Türkiye'yi dolaşan Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile 6 bin kilometrenin üzerinde yol katedilerek 13 ilde 3 bini aşkın çocuğa ulaşıldı.

Toplam 512 gönüllü eğitmen ve farklı branşlardan 38 Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeninin görev aldığı projeden faydalanan kız çocuklarının sayısı 54 bini, erkek çocuklarının sayısı ise 52 bini aştı.

Proje, bu yıl 17'nci Stevie Uluslararası İşletme Ödülleri'nde "Avrupa Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" kategorisinde gümüş Stevie ödülü aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık