Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı
25.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:38
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ