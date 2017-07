Yargıtay Başkanı Cirit ve Başsavcısı Akarca, Erzurum'da

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Adli kalitenin daha yükselebilmesi için insanları bir an önce adalete ve hak ettiklerine kavuşabilmesi için Yargıtay olarak da elimizden geleni yapmaktayız. Bununla ilgili de birçok çalışma yürütmekteyiz." dedi.



Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ile Avrupa Birliği (AB) Eşleştirme Projesi kapsamında yargı mensuplarına yönelik hazırlanan eğitim programına katılmak üzere geldiği Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Cirit ve Akarca, Azizoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, burada yaptığı açıklamada, serhat şehri ve dadaşlar diyarı Erzurum'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Erzurum halkının milli meselelerde her zaman duyarlılık gösterdiğini, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulduğunu kaydeden Cirit, "Yargıtay olarak birçok ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapmaktayız. Adli kalitenin daha yükselebilmesi için insanları bir an önce adalete ve hak ettiklerine kavuşabilmesi için Yargıtay olarak da elimizden geleni yapmaktayız. Bununla ilgili de birçok çalışma yürütmekteyiz. Bugünde buraya fikri mülkiyet hakkı ve telif hakkıyla ilgili bir uluslararası sempozyumu için geldik. Biliyorsunuz bölge adliye mahkemeleri yeni kuruldu. Yeni kurulmuş olmasına rağmen gerçekten çok güzel işler yürütüyor. İkili olan denetim sistemi üçlü hale geldi. Bundan sonra dava sahipleri daha kısa zamanda daha adil kararlarla karşılaşacaklardır. Erzurum şu anda bize büyük bir misafirperverlik örneği sunuyor." diye konuştu.



Başsavcı Akarca da Türkiye'de telif haklarının güçlendirilmesi sistemiyle ilgili uluslararası çalıştay için Erzurum'da bulunduklarını bildirdi.



Erzurum'a ilk kez geldiğini anlatan Akarca, şunları söyledi:



"Başta adli ve idari yargı hakim savcılarımız, başsavcılarımız, bölge başkanlarımız, komisyon başkanlarımız olmak üzere Sayın Valimiz ile uyum içerisinde çalıştıklarını ve Erzurum'a büyük hizmetlerde bulunduklarını gördük. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip Erzurum, Türk tarihinin ve kültürünün milli ve manevi değerlerinin buluştuğu en önemli merkezlerden biri olmuştur. Her zaman buradaki Erzurumlu vatandaşlarımız ve insanlarımız bu milli bilinçlerini en üst seviyede muhafaza etmişlerdir. Cumhuriyetimize, devletimize, vatanlarına hep sahip çıkmışlardır. Burada bu birlik ve beraberliğin kurumlar arasında da sürdürülebildiğini, güçlü bir birlikteliğin oluştuğunu hem silahlı kuvvetlerimizin temsilcileri hem emniyet teşkilatımız hem adliye teşkilatımız hem de mülki idare teşkilatımız gerçekten burada el ele, kol kola halkın hizmetinde bulunduklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum."



Vali Azizoğlu ise Anadolu'nun kapısı olarak bilinen ve tarihte bunu hak etmiş dadaşlar diyarı Erzurum'da misafirleri ağırlamış olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.



Heyet, valilik ziyaretinin ardından 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e de ziyarette bulundu.



Belediye ziyaretinde heyete çeşitli hediyeler takdim edildi.



Heyete ziyaretlerinde, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ercan'da eşlik etti.