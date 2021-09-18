Yapım şirketinden muhabire saldıran yönetmen hakkında flaş karar
Yasak Elma'nın Zehrası Şafak Pekdemir'in, dizinin yönetmeniyle sarmaş dolaş yakalandığı samimi pozlar sonrası ise gece olaylı bitmişti. Tepki toplayan gece sonrası yönetmen Oğulcan Eren Akay, işinden oldu. Yasak Elma dizisi entrikaları gibi oyuncularıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma'nın evli olan ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay, geçen perşembe dizinin eski oyuncusu Şafak Pekdemir'le Cihangir'de bir kafede samimi görüntüler vermiş, ardından da küfür ettiği muhabire kafa atmıştı.
Yaşanan çirkin olay tepki çekmiş. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu konuşulan yönetmenin geçen yıldan beri Şafak Pekdemir'le görüştüğü iddia edildi. Medyapım imzalı dizinin ekibine dün akşam 2. yönetmenle yolların ayrıldığı haberi geldi. Yasak Elma şimdilik Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği tek ekiple devam edecek.
Bu nedenle daha önceden planlanan ikinci ekiple çekimleri olan oyuncular da sete çıkamadı. Öte yandan Yasak Elma'nın afiş çekimi yapıldı. Önümüzdeki hafta paylaşılması planlanan afişte Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz var.