Yapı Kredi Winter Escape 20-23 Şubat Tarihlerinde Erciyes'te

20.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:45

Yapı Kredi Winter Escape, uluslararası standartlardaki pistlerde kayak ve kış sporlarının yanı sıra; ünlü şarkıcı Bengü'nün özel konseptli alaturka repertuvarı, Hey Douglas, Jabbar, Deniz Sipahi ve ünlü DJ'lerin performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Aynı zamanda etkinlik magazin, cemiyet, sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri ve sosyal medya influencer'larını da ağırlayacak.

Eğlencenin zirveye çıkacağı Winter Escape'de, après-ski partiler, happy hour'lar, çeşitli workshop programları ve çok özel deneyimlerle misafirler, hiç bitmesin isteyecekleri anlarla dolu bir hafta sonu yaşayacak.

Kaynak: Bültenler