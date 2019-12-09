Yangında içeride mahsur kalan ev sahibini itfaiye kurtardı
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Yangında içeride mahsur kalan ev sahibini itfaiye kurtardı

İzmir'in Foça ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:18
Yangında içeride mahsur kalan ev sahibini itfaiye kurtardı

'in ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında içeride mahsur kalan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 193. Sokak'ta tek katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı. Alevler hızla çatıyı sararken, kısa sürede olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan ev sahibini kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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