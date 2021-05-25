Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
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Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı

Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görülen deniz salyası (müsilaj), yüzeyde yoğunluğu azalsa da etkisini sürdürüyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde görülen deniz salyası (müsilaj), yüzeyde yoğunluğu azalsa da etkisini sürdürüyor.

Müsilaj, Marmara Denizi kıyısında yer alan Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinin ardından Çınarcık sahillerinde de görülmeye başladı.

Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesi sahili ile balıkçı barınağı bölgesinde dün yoğun bir şekilde etkili olan müsilaj, rüzgarın da etkisiyle deniz yüzeyinde bugün azaldı.

Yalova Üniversitesinden yapılan açıklamada müsilajın, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtildi.

Müsilajın etkilerine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesi hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri olmaktadır. Müsilaj, deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir. Yine askıda katı madde yükü fazla olduğu için ışık geçirgenliğini denizel sistemde etkileyip fotosentez mekanizması üzerinde olumsuz etkisi söz konusu. Balıkçılığı çok yüksek oranda olumsuz etkilemektedir. Görüntü kirliliğine neden olarak estetik açıdan da sorunlar ortaya çıkarmaktadır."

Açıklamada, müsilaj zehirli olmadığı için balık ve midyelerin yenilebileceği ancak bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam olduğunda temastan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı
Yalova sahillerini kaplayan deniz salyası rüzgarın etkisiyle dağılmaya başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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