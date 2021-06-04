Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'dan temin edilen uyuşturucuları Yalova'da satmaya çalışan 3 kişiden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul'dan temin edilen uyuşturucuları Yalova'da satmaya çalışan 3 kişiden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Çalışma kapsamında İstanbul'dan Yalova'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir şüphelinin otomobili içerisinde 977 gram sentetik kannabinoid ile 3,70 gram kubar esrar ele geçirildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen ve daha önceden farklı tarihlerde uyuşturucu madde satışına yönelik yakalamalar ve delillendirmeler neticesinde biri kadın toplam 3 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahıslara ait 3 ikamet de arama yapılmıştır. Yapılan aramalarda, toplamda 505,20 gram kubar esrar maddesi, 19,01 gram sentetik kannabinoid maddesi, 7 kök kenevir bitkisi, 4 adet ecstacy hap maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küçük kilitli şeffaf poşet ele geçmiştir."

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden iki kişinin tutuklandığı, kadın şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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