Yalova Belediyesi ekipleri hafta sonlarında sokak hayvanlarını besliyor
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Yalova Belediyesi ekipleri hafta sonlarında sokak hayvanlarını besliyor

28.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:47
Yalova Belediyesi ekipleri hafta sonlarında sokak hayvanlarını besliyor

Yalova Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için yiyecek bırakıyor.

Yalova Belediyesine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağı çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için yiyecek bırakıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin yürüttüğü çalışmalara bazen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un da eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutuk, Veteriner İşleri Müdürlüğünce birçok noktaya mama bırakıldığını bildirdi.

Tutuk, "Yalova Belediyesi olarak her zaman can dostlarımız olan sokak hayvanlarının yanındayız. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz mama dağıtımlarını hafta sonları Kovid-19 önlemleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağında da artırarak devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından belirlenen can dostlarımızın yoğun olduğu cadde ve sokaklara mama bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:50:29. #1.14#
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