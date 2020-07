YALOVA Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız AKTÜEL Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağızÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'daki valilik ve belediye binalarının bulunduğu alana 15 bin metrekarelik meydan kazandırılacağını belirterek, "Meydanın altına da kapalı otopark yapacağız.

Bakan Kurum: Yalova'ya 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yalova'daki valilik ve belediye binalarının bulunduğu alana 15 bin metrekarelik meydan kazandırılacağını belirterek, "Meydanın altına da kapalı otopark yapacağız. Burada da şehrin içerisindeki trafik problemini çözecek önemli bir adımı atmış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum birtakım ziyaretler bulunmak için Yalova'ya geldi. Bakan Kurum'a Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve AK Parti milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kurum, Yalova Valiliği'nde yapılan İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başlayan Bakan Kurum, tüm bakanlıkların hızlı bir şekilde Sakarya'nın yaralarını sarmak için tüm çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi. Şehirlerin problemlerini çözme adına gayretler gösterdiklerini ve bunun için ziyaretlerde bulunduklarını kaydeden Bakan Kurum, Yalova için de önemli bir karar aldıklarını vurguladı.

'15 BİN METREKARELİK MEYDAN KAZANDIRACAĞIZ'

Yalova'da valiliğin ve belediyenin bulunduğu alanın yeşillendireceğine işaret eden Bakan Kurum, "Yalova için, bence şehircilik adına, vatandaşımıza hizmet sunma adına çok önemli bir karar aldık. Valiliğimizin, hemen karşısında bulunan belediyemizin bulunduğu alanı, Yalova'ya meydan olarak kazandırmak istiyoruz. Bu çerçevede belediye ve valiliğimizi buradan kaldıracağız. Stadyumun hemen yanındaki alanda hem valiliğimizi hem belediyemizin inşasına bu yıl sonuna kadar başlayıp arkasından da taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Şehrimize içerisinde sadece çınarlarımızın olduğu, 15 bin metrekarelik meydan kazandıracağız. Meydanın altına da kapalı otopark yapacağız. Burada da şehrin içerisindeki trafik problemini çözecek önemli bir adımı atmış olacağız. Bu noktada İçişleri Bakanlığımıza proje verdiği destekten ötürü başta bakanımız olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Hep birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Valiliğimizin inşaatına da bu yıl sonu itibariyle stadyumun yanındaki alanda başlayacağız. Bu çerçevede belediyemize de belli alanların tahsislerini yapacağız. Hem şehircilik adına belediyemize destek olmak, hem de maddi anlamda Yalova'yı güçlendirecek adımları atmış olacağız. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar bu alanı meydan ve meydan altı otopark haline getirebilmektir. Hiçbir ticari ünite yapmadan, tamamen vatandaşımızın kullanacağı, 7/24 vakit geçireceği bir alan olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar Yalova'ya yaklaşık 17,5 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, 2023 hedefleri doğrultusunda şehirlerin 50-100 yıllık planlama çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

'DÖNÜŞMEK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZA HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ'

Yalova'daki diğer projelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

'Yalova, 1999'da bir deprem yaşadı ve çok büyük acılar yaşandı. Birçok ocağa ateş düştü. O gün devletimiz hızlı bir şekilde burada deprem dönüşümü sürecinde, deprem riski olan binaların dönüşüm sürecini başlattı ve büyük bir yol da bu noktada kaydettik. Merkez Mahallesi'nde bulunan binalarımızın, o günkü şartlarda planları mevcut, kat yüksekliği altına çekilme suretiyle bir karar alınmıştı. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda merkezde bir çalışma başlatacağız. Bu çalışmada hiçbir vatandaşımız mağdur olsun istemiyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını almak kaydıyla mevcut yükseklikleri, mevcut yoğunlukları dikkate alarak yeni yapacağımız planla şehre yeni yeşil alanlar, yeni sosyal alanlar, yeni okullar kazandıracak çalışmayı bakanlığımız, belediyemiz ile birlikte başlatacak. Bakanlık olarak biz, dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza her türlü kira yardımı, taşınma yardımı, plan ile ilgili vergi her türlü yardımı yapmak suretiyle; ki yeni yönetmelikten kaynaklı imar haklarının kayıplarıyla alakalı da gerekli maddi ve teknik desteği verme suretiyle çalışma başlatacağız. Bu çerçevede dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de mevcut yükseklikler, şehrin silueti, şehirdeki yoğunluk tüm detayları düşünülecek, biz de her türlü desteği vereceğiz. Diğer bir dönüşüm projemiz, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 hektarlık alanda yaklaşık 587 hak sahibinin bulunduğu alana ilişkin bir dönüşüm projesi geliştiriyoruz. Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle bu projeyi yürütecek. Yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarımızla görüşeceğiz. İster yerinde ister bedeli karşılığında zemin artı 3-4'ü geçmeyecek Yalova'ya yakışacak projeyi, inşallah yıl sonuna kadar görüşmeleri tamamlayıp ihalesini de tamamladıktan sonra inşaatına başlamak istiyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz var, bu kapsamda 81 ilimizde projeler geliştiriyoruz. Yalova'da da 300 konut, Kazımbey Mahallesi'nde inşası gerçekleşecek. 18 Haziran'da da kuralarını çekmiş olacağız. 400 yataklı bir devlet hastanesi inşaatı devam ediyor. 2021 Aralık ayına bitirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede hastanenin etrafındaki yollar ile ilgili, yapımı noktasında belediyemiz ile birlikte bakanlığımız altyapı çalışmalarını yapacak." 113 DÖNÜMLÜK ALANA MİLLET BAHÇESİ

Yalova'da 113 dönümlük arazinin millet bahçesi yapıldığını belirten Bakan Kurum, "81 ilimize, 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefiyle yola çıktık. 23 tanesinin açılışını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yeşil Yalova'ya daha fazla yeşil alan kazandırma amacıyla eski devlet hastanesinin hemen arkasında bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 113 dönümlük alanı millet bahçesi yapıyoruz. İçerisinde millet kıraathanesinin yürüyüş yollarının olduğu alanı da Yalova'ya kazandıracağız. 2021 sonuna kadar inşallah hizmete açmış olacağız? diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ EDİRNE'DEN HAKKARİ'YE KADAR BİSİKLETLE GİTSİN İSTİYORUZ'

Kente bisiklet yolunun yapımının da en kısa zamanda tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, "Bir başka projemiz Çiftlikköy'den başlayıp Yalova Üniversitesi'ne kadar 20 kilometrelik bisiklet aksı projelendiriyoruz. Çok önemli bir aks olacak. 81 ili, birbirine bağlayan master plan yaptık. Vatandaşlarımız Edirne'den çıkıp Hakkari'ye kadar bisikletle gitsin istiyoruz. Bu noktada bu projenin parçası olacak bu mesafeye de belediyemiz ve bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle bir proje gerçekleştireceğiz. İlk etapta 10 kilometrelik kısmına bu yıl başlayacağız. 2 milyon TL'si hibe, 3 milyon TL'si de belediyemize kredi desteği olmak üzere bisiklet yolunun yapımını da en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, "Kirazlı mevkiinde sıfır atış projesi kapsamında belediyemiz ile bir proje başlatmıştık. Atıklarımızı kaynağında ayrıştırmak ve geri dönüşüme göndermek için proje geliştiriyoruz. İlk önce şehrin içindeki alanlarda atıkları ayrı toplayacak üniteleri şehrin önemli noktalarına koyacağız, akabinde de Entegre Atık Yönetim Merkezi inşaatını yapacağız, burada transfer istasyonu ile birlikte atıklarımızı ayrıştırıp geri dönüşüme göndereceğiz. Bu proje de 4 milyon TL'lik bir proje. Bu kapsamda 2 milyon TL'si hibe, 2 milyon TL'si kredi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA