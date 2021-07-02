Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğrayan 2 Filistinli yaralandı.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğrayan 2 Filistinli yaralandı.

El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cubur, yaptığı yazılı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, Meğayir el-Ubeyd bölgesinde su borusu döşeme işinde çalışan Musellem Ebu Hamid ile oğlu Muhammed'e taş ve sopalarla saldırdığını belirtti.

Cubur, saldırıda yaralanan Filistinli baba ve oğlunun El Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını ve birinin durumunun ciddi olduğunu aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar