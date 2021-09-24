Yahşihan'daki camiler Covid-19 önlemleri kapsamında dezenfekte ediliyor

Yahşihan Belediyesi tarafından korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ilçedeki camilerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Cuma namazı nedeniyle camilerde yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan Yahşihan Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını bu alanda da yoğunlaştırdı. Bu kapsamda tüm camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor. Kamu kurumları, spor alanları, park ve bahçeler, apartmanlar, berberler, güzellik salonları, pazar yerleri gibi toplu kullanım alanında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Yahşihan Belediyesi ekipleri her alanda hizmet veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki camileri sağlığa zarar vermeyen malzemelerle düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını bundan sonra da periyodik aralıklarla sürdüreceği belirtildi. - KIRIKKALE