Wrc marmaris'e büyük katkı sağladı

19 ülkeden 102 sporcunun yarıştığı Marmaris'te 23 ülkeden 192 yerli ve yabancı medya mensubu görev yaptı

Marmaris ve çevresindeki otellerde doluluk yaşandı

Red Bull sporcusu Sebastien Ogier 47'nci WRC zaferini elde etti

Bakan Kasapoğlu: Her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık

Eren Üçlertoprağı: "Organizasyonun en iyi şekilde yapılabilmesi için tüm imkanlar seferber edildi"

Türkiye Rallisi'ni Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi kazandı

Serdar Bostancı'dan uyarılar

Yağız Avcı: Türkiye Rallisi umarım uzun yıllar devam eder

FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 11'inci etabı olan Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 102 sporcu katılımıyla Marmaris'te düzenlendi.

Marmaris'in yemyeşil çam ormanları ve masmavi denizi tüm güzelliği ile 155 ülkedeki TV yayınlarıyla dünyaya ulaşırken, 4 gün boyunca 986 kilometrelik parkurda 17 özel etapta ünlü pilotlar ve binlerce turisti misafir etti.

Yaz sezonunun ardından yapılan WRC sayesinde bölgeye büyük katkı sağlanırken, Marmaris'te bulunan otellerde yüzde yüz doluluk yaşandı. Marmaris çevresinde bulunan ilçiler ve Muğla merkezine de katkısı olan organizasyonu

23 ülkeden toplam 192 yerli ve yabancı medya mensubu da takip etti. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 11'inci etabını kazanan ise Fransız Sebastien Ogier-Julien Ingrassia ekibi oldu. Red Bull sporcusu Ogier, paha biçilemez bir zafer elde etmesinin ardından elde ettiği puanlarla şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi başardı. 6 kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Fransız sürücü, toplamda 34.7 saniyelik farkla zaferine ulaşırken, kariyerinin 47'nci WRC zaferini elde etmiş oldu.

Asrapan servis parkta düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Ogier- Ingrassia ekibine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ikinci olan Esapekka Lappi-Janne Ferm ekibine FIA Başkanı Jean Todt ve üçüncü sırada finişe ulaşmayı başaran Norveçli Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger ekibine de Muğla Valisi Esengül Civelek ödüllerini takdim etti. Markalar Kupası'nda birinciliği kazanan Citroen Sport Takım Direktörü Pierre Budar ise kupasını Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Onursal Başkanı Serkan Yazıcı verdi.

BAKAN KASAPOĞLU: HER TÜRLÜ ORGANİZASYONU EN GÜZEL ŞEKİLDE YAPABİLDİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA KANITLADIK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, WRC'nin final yarışları öncesinde Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt ile bir araya geldi. Kasapoğlu, Todt ile yaptığı görüşmede, ortak çalışma alanları ve motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturma konusunda özen gösterdikleri vurgusunu yaparak yol güvenliği konusunda farkındalığın artırabilmesi için neler yapılacağı konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu daha sonra yaptığğı açıklamada, "Bu rallinin hakikaten Marmaris'te ikincisinin düzenlenmesi önemli. Önümüzdeki yıl yine Türkiye'de düzenlenecek. Ülke olarak açıkçası her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Biliyorsunuz spor tesisleşmesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının dünyada eşi benzeri yok. Her alanda pistleriyle, salonlarıyla, havuzlarıyla, statlarıyla dört dörtlük bir tesis envanterimiz var. Ülkemizin her noktasında çok güzel tesislerimiz var. Biz de bu tesislerimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda, yarışlarda en güzel şekilde değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün FIA Başkanı Jean Todt ile de çok önemli bir görüşme gerçekleştirdik. FIA olarak onlar bu işin başındaki kurum ve kişi. Onlarda Türkiye'nin bu işi çok güzel bir şekilde yaptığını ve hayranlıklarını ifade ettiler. Türkiye'de yapmaya yönelik girişimlerini tabii ki Otomobil Sporları Federasyonumuzun bu noktadaki çabalarını da neticelendirecekler. Az önce hem Jean Todt ile hem federasyonumuzla hem Valimizle konuştuk. Bu sene ilgi çok daha fazla... Geçen yıl hiç katılmayan ülkeler olsun, yarışçılar olsun, izleyiciler olsun. Elbette geçen yılın tecrübesi de onlara bir referans oldu. Bu yılki tecrübeden sonra önümüzdeki yıllarda eminim diğer branşlarda da çok daha fazla katılımı, ilgiliyi hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

EREN ÜÇLERTOPRAĞI: "ORGANİZASYONUN EN İYİ ŞEKİLDE YAPILABİLMESİ İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı süreç boyunca her türlü desteği sağladılar. Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlükleri, Marmaris Belediye Başkanlığı ve Marmaris Ticaret Odası organizasyonun en iyi şekilde yapılabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiler. Büyük ve başarılı ekip çalışmasıyla 155 ülkede yapılan canlı yayınlarla milyonlarca insan tarafından takip edilen organizasyonumuz aracılığıyla ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmanın gururuyla; katılan sporculara, yerli yabancı medya mensuplarına, görev alan ve organizasyonun kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği bulunan 1000 kadar gönüllülerimiz ile Marmaris halkına yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE RALLİSİ'Nİ BURAK ÇUKUROVA-VEDAT BOSTANCI İKİLİSİ KAZANDI

Dünya Ralli Şampiyonası'na dahil Türkiye Rallisi kapsamında 12-13 Eylül tarihlerinde koşulan 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5'inci yarışını Skoda Fabia R5 ile yarışan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibi kazandı. Bora Manyera-Cem Çerkez'in ikinci sırayı elde ettiği ulusal klasmanın üçüncülüğünü ise Murat Bostancı-Onur Vatansever elde etti.

Sınıf 4 ve iki çeker birincisi Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibi olurken, Sınıf 3'te Egea Gençler Kupası'ndan Buğra Can Kılıç-Ali Emre Yılmaz, Sınıf N'de GP Garage My Team'den Erkan Güral-Burak Koçoğlu birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

Yarışın genç sürücüler birincisi Castrol Ford Team Türkiye'den And Sunman olurken ve historic ralli klasmanını kazanan ekip 1968 model BMW 2002 Ti ile otomobil sporlarında 50.yılını kutlayan Haydar Güçlü ve copilotu Murat Yıldırım oldu.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6.yarışı olan Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 EKim tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek.

FIA BAŞKANI TODT'TAN ZİYARET

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, Dünya Ralli Şampiyonası 11'inci Yarışı Türkiye Rallisi'nin Marmaris Asparan'da yer alan servis parkını ziyaret etti.

Servis alanı girişince WRC pilotlarıyla sohbet eden, Medya merkezinde uluslarası medya mensuplarının fikirlerini alan ve WRC takım yöneticileriyle tek tek toplantı yapan Jean Todt'a, bu ziyaretinde FIA Kadınlar Komisyonu Başkanı Michele Mouton, FIA Ralli Dİrektörü Yves Matton, TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ile VIP konuklar eşlik etti.

SERDAR BOSTANCI'DAN UYARILAR

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11'inci ayağı Marmaris'te zorlu parkurlarda gerçekleştirildi. Bu yılki şampiyonaya 9 otomobil ile katılan Castrol Ford Team Türkiye'de Takım Direktörü Serdar Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Türkiye Rallisi'nde her sene parkurların daha da kırıcı hale geldiğini söyleyen Serdar Bostancı, Türk Bayrağını dalgalandırmanın önemine değinirken, çok gurur verici olduğunu dile getirdi.

Otomobil sporlarında 45 yılı geride bırakan deneyimli isim, sokaklarda yapılan 'drift ve makas atma' olaylarının kişileri sıkıntıya sokacağını belirterek, "Biz hep aynı ortamlarda buna benzer mesajlar vermeye çalışıyoruz. Bunlar kanı kaynayan, otomobili seven, belki otomobil sporlarının içine girdiği zaman çok başarılı olabilecek arkadaşlarımız. Caddelerde yanlış şeyler yapıp suç işleyeceklerine, başlarını belaya sokacaklarına gelsinler ve bir yerden motor sporlarının içine girmeye çalışsınlar. Basamakları teker teker çıkarak belki önce hakemlik yapıp federasyonlarda çalışarak başarılı olabilirler. Bu yarışta sadece 1500 gözetmen yer alıyor, bunların görevlerini alıp sonra da hak ediyorlarsa bizim gibi, Türkiye'deki diğer büyük takımlarda görev alıp neden Türkiye ve Dünya Ralli Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmesinler? Sokakta makas atarak ya da drift yaparak hiçbir yere varamazlar, sadece başlarını belaya sokarlar. Halbuki diğer yönde devam edip bizlerin çatısı altına girmeye çalışırlarsa, bundan şan, şöhret belki de para kazanmaları mümkün olur" şeklinde konuştu.

YAĞIZ AVCI: TÜRKİYE RALLİSİ UMARIM UZUN YILLAR DEVAM EDER

5 kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu, 1 kez de Avrupa Ralli Kupası elde eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı ise Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun yıllar WRC takviminde yer almasını diledi. Dünyanın en iyi pilotlarının Türkiye'ye geldiğini ve organizasyonun ülke tanıtımı ile turizm açıszandan çok faydası olduğu dile getiren Yağız Avcı, Trabzon-Bayburt sınırında yer alan ve 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı virajları' olarak bilinen D- 915 yolunda geçtiğimiz günlerde nefesleri kesen bir gösterisi hakkında da konuştu. Yağız Avcı, "Bugüne kadar kısım kısım yarıştığım yerler vardı ama tamamı olacak şekilde yarışmamıştım. Çok ilginç bir deneyimdi. Psikolojik olarak biraz zorladı çünkü en ufak hatada sonunu tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabilirdi. Tehlikeli ama bir o kadar da heyecanlı ve keyifliydi. Kamaz daha zordu tabii büyük bir araç. O yüzden bizim avantajımız vardı ama sonuçta ikimiz için de çok keyifli çok güzel bir anı oldu. Rus pilot Dimitri ile de bütün tecrübelerimizi paylaştık. Aslında araçları da değiştirmeyi planlıyorduk ama son anda olmadı. Umarım bir gün tekrar karşılaşabiliriz" dedi.

