Winx Club ne zaman başlayacak? Netflix Winx Saga kim oynuyor? The Winx Saga fragmanı izle! Winx Saga nerede yayınlanacak?

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga tüm dünyada aynı anda yayına girecek. Winx Club ne zaman başlayacak? Netflix Fate: The Winx Saga kim oynuyor? The Winx Saga fragmanı izle! Winx Saga nerede yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

NETFLİX FATA: THE WİNX SAGA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Netflix'in yeni dizisi Fate: The Winx Saga altı bölümden meydana gelecek. Netflix'in orjinal dizisi The Winx Saga 22 Ocak 2021'de tüm dünyayla aynı anda yayınlanacak.

Brian Young'ın (The Vampire Diaries) yaratıcılığını üstlendiği FATE: THE WINX SAGA Iginio Straffi imzalı, İtalya yapımı Winx Club çizgi filminin gerçek oyuncularla çekilen bir uyarlaması.

THE WİNX SAGA KONUSU NEDİR?

Fate: The Winx Saga, Öbür Dünya'da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor. Periler burada aşk, rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir.

FATE: THE WİNX SAGA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bloom rolünde Abigail Cowen (The Chilling Adventures of Sabrina, The Fosters),

Stella rolünde Hannah van der Westhuysen (Grantchester, Lamborghini),

Aisha rolünde Precious Mustapha (Endeavour),

Terra rolünde Eliot Salt (Normal People, Gameface),

Musa rolünde Elisha Applebaum (Undercover Hooligan, No Reasons),

Beatrix rolünde Sadie Soverall (Rose Plays Julie),

Riven rolünde Freddie Thorp (The Discovery of Witches, Safe, Overdrive),

Sky rolünde Danny Griffin (So Awkward, The Gentlemen),

Dane rolünde Theo Graham (Clink, Hollyoaks, Brief Encounters) ve Sam rolünde Jacob Dudman (The Stranger, Medici, The A List) yer alıyor.

Dizide ayrıca Eve Best (Nurse Jackie),Robert James-Collier (Downton Abbey),Josh Cowdery (Fantastic Beasts & Where To Find Them) Alex Macqueen (The Thick of It, Sally 4Ever) ve Eva Birthistle (Brooklyn, The Last Kingdom) da rol alıyor.