Wayne Rooney'den İlk Maçında İlk Asist

03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:19

MLS macerasının ardından yeniden ülkesinin yolunu tutan Wayne Rooney, Championship ekiplerinden Derby County'e imza attıktan sonra henüz çıktığı ilk maçında skora etki etti. Durum 1-0'ken kazanılan serbest vuruşu kullanan Rooney, Martyn Waghorn'un ağlara gönderiği golün asistini yaptı ve Championship kariyerine harika başladı.