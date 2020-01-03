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Wayne Rooney'den İlk Maçında İlk Asist

MLS macerasının ardından yeniden ülkesinin yolunu tutan Wayne Rooney, Championship ekiplerinden Derby County'e imza attıktan sonra henüz çıktığı ilk maçında skora etki etti. Durum 1-0'ken kazanılan serbest vuruşu kullanan Rooney, Martyn Waghorn'un ağlara gönderiği golün asistini yaptı ve Championship kariyerine harika başladı.

03.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:19

MLS macerasının ardından yeniden ülkesinin yolunu tutan , Championship ekiplerinden Derby County'e imza attıktan sonra henüz çıktığı ilk maçında skora etki etti. Durum 1-0'ken kazanılan serbest vuruşu kullanan Rooney, Martyn Waghorn'un ağlara gönderiği golün asistini yaptı ve Championship kariyerine harika başladı.

Kaynak: Dugout

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