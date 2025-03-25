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Watsons boykot mu? Watsons neden boykot ediliyor?

Watsons boykot mu? Watsons neden boykot ediliyor?
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Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça gündeme gelen "Watsons boykot ediliyor mu?" sorusu, kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Watsons boykot mu? Watsons neden boykot ediliyor? İşte, marka hakkında ortaya atılan iddialar ve boykotun perde arkasındaki gelişmeler...

Twitter (X), Instagram ve çeşitli forumlarda yapılan boykot çağrıları, geniş kitlelerin dikkatini çekmeye devam ederken, bu tepkilerin odağında yer alan markalardan biri de güzellik ve kişisel bakım ürünleri zinciri Watsons oldu. Kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımlar ve yorumlar, Watsons'ın da boykot edilen markalar arasında yer alıp almadığına dair çeşitli iddiaları gündeme taşıdı. Peki, Watsons boykot mu? Watsons neden boykot ediliyor? İşte, detaylar…

WATSONS BOYKOT MU EDİLİYOR, NEDEN?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma sırasında belirli markalara yönelik boykot çağrısında bulundu.

Watsons boykot mu? Watsons neden boykot ediliyor?Watsons boykot mu ediliyor

Ancak siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle oluşturulan bu boykot listesinde Watsons markasına ait herhangi bir bilgi veya boykot çağrısı yer almamaktadır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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