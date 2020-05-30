Volkswagen ve Ford, Ticari Araç Üretimi için Anlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Volkswagen ve Ford, Ticari Araç Üretimi için Anlaştı

Ticari araç üretiminde iki büyük firma olarak bilinen Volkswagen ve Ford, üretimlerinde birbirlerine destek olmak için el sıkıştı.

Volkswagen ve Ford, Ticari Araç Üretimi için Anlaştı
30.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:50

Ticari araç üretiminde iki büyük firma olarak bilinen Volkswagen ve Ford, üretimlerinde birbirlerine destek olmak için el sıkıştı.

Volkswagen ve Ford'dan Büyük Anlaşma

Volkswagen ve Ford hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde otomobil alanında oldukça büyük ve bilindik şirketler. Özellikle ülkemizde her alanda çekişen bu iki şirket, ürettiği araçlar ile insanların kafalarını karıştırıyor. Ancak birlik olma kararı alan Volkswagen ve Ford, daha önceden konuşulan ortaklık için son kararı verdiler.

Ortaklığın ilk adımında elektriklendirme ve ticari araçlar için üç farklı projeye imza atacak olan şirketler, ortak platformlarda buluşacak. Volkswagen'in MEB adını verdiği elektriklendirme platformunu kullanacak olan Ford, Avrupa pazarına yeni bir model üretecek. 2023 yılında gelmesi beklenen bu araç her iki şirketin gücünü tam anlamıyla gösterecek.

Aynı zamanda Volkswagen, Ford'un orta boyuttaki pickup modelleri üzerindeki tecrübesini kullanacak. Özellikle Ranger ve Raptor modelleri ile dikkat çeken Ford, bu konudaki hünerlerini Volkswagen ile paylaşacak. Bu sayede Ranger alt yapısı kullanan bir Amarok modeli üretilmesi an meselesi diyebiliriz.

Volkswagen ve Ford ortaklık kapsamında bir camlı van ve panelvan da üretecek. Volkswagen ve Ford'un ortaklıklar şüphesiz çok iyi olacak. Volkswagen'in iyi olduğu konularda Ford yardım alırken; Ford'un iyi olduğunu konularda Volkswagen ilham alacak. Bu ortaklık sayesinde piyasaya daha gelişmiş ve daha stabil araçlar üretilecek.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen...
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Dikkatsiz sürücü, kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden oldu! Yaralanan arkadaşını bırakıp kaçtı
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Emniyet kemeri sayesinde şarampole uçan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Türkiye'de tiryakiler 2019 yılında sigaraya 78 milyar lira ödedi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akbağ Hatice Çarpar Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Volkswagen ve Ford, Ticari Araç Üretimi için Anlaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 13:50:52. #1.14#
title