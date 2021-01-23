Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

23.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:28
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzuİlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Birgül Parlak, Sinead, Mori (Ceren Önal, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Eylül Karadaş)Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (İrem Nilşat Kaya,...

Salon: Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Ali Sarıkuzu

İlbank: Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Birgül Parlak, Sinead, Mori (Ceren Önal, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Eylül Karadaş)

Sistem9 Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross (İrem Nilşat Kaya, Derya Güç, Ece Şanlı Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Zeynep Sude Demirel, Aybüke Tuna Çetinay)

Setler: 24-26, 25-11, 20-25, 23-25

Süre: 105 dakika (26, 21, 28, 30)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. hafta maçında Sistem 9 Yeşilyurt, İlbank'ı 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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