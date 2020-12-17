Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

17.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:23
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Benone Visan (Romanya)Kairos Ponta Delgada: Delsin, Marques Neri, Guth, Campos Camarinha, Neves Terilli, Costa (Lourenco Delogu, Santos de Medeiros, Melo, Martins Machado)Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tomislav Popovic (Sırbistan), Benone Visan (Romanya)

Kairos Ponta Delgada: Delsin, Marques Neri, Guth, Campos Camarinha, Neves Terilli, Costa (Lourenco Delogu, Santos de Medeiros, Melo, Martins Machado)

Sistem9 Yeşilyurt: Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Scuka, Cross, Buket Gülübay (Tuna Aybüke Çetinay, Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya)

Setler: 19-25, 22-25, 11-25

Süre: 65 dakika (20, 27, 18)

Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Sistem9 Yeşilyurt, Portekiz temsilcisi Kairos Ponta Delgada'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sistem9 Yeşilyurt, yarı finalde Türk Hava Yolları-Vandoeuvre Nancy eşleşmesinin galibiyle 2021'in şubat ayında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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