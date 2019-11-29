Voleybol: Haftanın programı

29.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:16

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:



Vestel Venus Sultanlar Ligi

Bugün:

18.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Mimar Sinan)

19.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)

Not: Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak 11. hafta mücadelesi 14 Aralık tarihine ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

1 Aralık Pazar:

14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)

15.00 Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

17.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Haldun Alagaş)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)

Kaynak: AA