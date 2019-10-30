Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: SorgunHakemler: Zeki Bocutçu, Kadir GirenteSorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Rahmi Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem)Arkas Spor: Baturalp Güngör,...

30.10.2019 16:52
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun

Hakemler: Zeki Bocutçu, Kadir Girente

Sorgun Belediyespor: Arslan Ekşi, Rosales, Mehmet Almaz, Ali Alp Çayır, Halil İbrahim Kurt, Gavilian (Ramazan Serkan Kılıç, Batı Kayhan, Demirhan Durul, Çağlar Rahmi Aksoy, Ali Samet İçmeğiz, Yusuf Erdem)

Arkas Spor: Baturalp Güngör, Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Bravo)

Setler: 23-25, 16-25, 23-25

Süre: 93 dakika (34, 26, 33)

AXA Sigorta Efeler Ligi ikinci hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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