Vizyonda bu hafta

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 8 yeni film vizyona girecek.

Örümcek-Adam: Evden Uzakta

Örümcek-Adam: Evden Uzakta, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker'a odaklanıyor. Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker'ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. Genç Peter Parker'ın maceralarının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.

Efsunlu - Kabirden Gelen

Efsunlu - Kabirden Gelen, hasta olduğunu düşünülen bir kıza yardım etmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor. Burcu, yıllar önce henüz bebekken bir yurt kapısına bırakılmış ve yurdun sahibi Zahide tarafından evlat edinilmiş bir kızdır. Zahide, Burcu'nun çaresi olmayan bir beyin hastalığı olduğunu düşünerek onu insalardan uzak büyütür. 20'li yaşlarına kadar kapalı kapılar ardından büyüyen Burcu'nun sesler, yurt koridorlarında yankılanır. Konuşamayan ve bir hayvan kadar hırçın olan Burcu her ne kadar dört duvar ardında yaşasa da tüm yurt onunla ilgili konuşur. Yurttaki kızlar, Burcu'nun içinde cin olduğunu o yüzden bu halde olduğunu iddia eder. Annesi doktorların ihmali nedeniyle ölünce hemşire olmaya karar veren Kübra da yurdun yeni öğrencilerindendir. Yurttaki kızların zorbalıklarıyla başa çıkmaya çalışan Kübra, Burcu'nun varlığından haberdar olunca onun için bir şeyler yapmaya karar verir. Burcu'ya yardım etmek için genç kıza ulaşmaya çalışan Kübra, Burcu ile iletişim kurmanın bir yolunu mu bulmuştur yoksa yurda geldiği ilk gün korkunç bir planın parçası olarak mı seçilmiştir.

Tolkien

Tolkien, Lord of The Rings serisi, The Hobbit, Silmarillion, Hurin'in Çocukları ve daha nice edebiyat dünyasına kazandırdığı önemli eserle tanınan J.R.R. Tolkien'ın hayatını konu ediyor. Film, İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör unvanlı akademisyen JRR Tolkien'ın yetim kaldığı çocukluk döneminden itibaren yaşamının ilerleyen dönemine uzanıyor. Tolkien'in arkadaşlık ve aşkı keşfetme hikayesi anlatılırken diğer yandan da I. Dünya Savaşı Dönemi'nde Tolkien'in yaşadıklarına değiniliyor.

Bebeğin Laneti

Bebeğin Laneti, evde oyuncak bir bebek bulmalarının ardından tuhaf olayşar yaşayan genç bir kadın ve kızının hikayesini konu ediyor. Adaline ve kızı Chloe, 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı kaos ortamından kaçıp, şehirden uzakta bulunun küçük bir köye yerleşir. Genç kadının kocası savaştadır ve onu arkasında bırakmış olmak hem Adaline hem de kızında büyük bir yara oluşturur. Ormanda bulunan oldukça büyük bir konağa yerleşen anne kız, bir süre sonra sıra dışı olaylar yaşamaya başlar. Ormanda gezintiye çıktıkları bir gün, Chloe'nun aniden kaybolması, olayları iyice karışık bir hale sokar. Yaşananlara anlam vermeye çalışan Adaline, bir süre sonra olayların evde buldukları oyuncak bir bebek ile bağlantılı olduğunu düşünmeye başlar. Oyuncak bebeğin sahibinin cadılar olduğu ile ilgili bir efsaneyi öğrenen Adaline, kızını onların kaçırdığına inanmaya başlar. Genç kadın, çocuğunu kurtarmak için gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Tekne

Teknesi ile ava çıkan bir balıkçı, yoğun bir sise yakalanınca yolunu kaybeder. Balıkçı, suyun yüzeyinde belirsiz bir şekilde ilerlerken, demir atmış bir yelkenli bulur. Yelkenlinin içerisinde birilerinin olabileceğini düşünen adam, teknenin içerisinde girip etrafı kolaçan etmeye başlar. Ancak ortalıkta kimseler yoktur. Yapacak bir şey kalmayınca teknesine dönmeye karar veren adamı, kötü bir sürpriz beklemektedir. Balıkçının teknesi, bağladığı yerde yoktur. Ne yapacağını bilemeyen adam, yelkenliyi çalıştırıp bu sayede kıyıya ulaşmayı planlar. Ancak yelkenli çalışmamaktadır. Denizin ortasında tek başına kalan adam, kendisini kurtaracak bir şey bulma umudu ile aşağıya indiğindeyse, kamaranın içerisine hapsedilir. Başına gelenlere anlam veremeyen balıkçı, bir süre sonra geminin çalıştığını fark eder. Yelkenli bir yandan hızla ilerlerken bir yandan da su almaya başlar. Bilmediği bir düşman tarafından kapan kıstırılan balıkçı, hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.

İntikam

10 yıl önce, açıklanamayan bir olayın ardından hükümet tesisinden kaçan Ja yoon, hafızasını kaybeder. Yaşlı bir çift, kapılarının önünde bulduğu bu tanımadıkları küçük kızı yanlarına almaya karar verir. Çiftin yanında büyüyen Ja yoon, yıllar sonra parlak bir lise öğrencisi olur. Maddi sıkıntı yaşayan ailesine yardımcı olmak isteyen Ja yoon, bir yarışma programına katılmaya karar verir. Hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde yarışmaya katılan genç kız, televizyonda görünmesinin ardından garip insanlarla karşılaşır. Onlar elbette kaybolduğu günden beri onu arayan Nobleman, Dr. Baek ve Bay Choi'dir. Sıradan bir lise öğrencisi gibi görünen Ja yoon'un hayatı artık tam bir kargaşaya dönüşmüştür.

Kül En Saf Beyazdır

Filmde, Çin'in suç dolu yeraltı şehrinde yaşanan 2001'den 2017'ye kadar uzanan destansı bir aşk hikayesi anlatılıyor. Çin'de genç bir dansçı olan Qiao, şehrin gangsterlerinden olan Bin'e aşık olur. Qiao, çeteler arasında çıkan bir kavgada Bin'i korumak için ateş eder. Bu onun 5 yıl hapis yatmasına neden olur. Qiao, cezası bitip serbest bırakılınca Bin'e ulaşmaya çalışır.

Sevimli Dostlar Sevimli Dostlar, hayvanlarla konuşabilen genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 11 yaşındaki Lilli Susewind'ın özle bir yeteneği vardır. Genç kız, hayvanlarla konuşabilmektedir ama bunu ailesi dışında kimsenin bilmemesi gerekir. Özel yeteneği nedeniyle zor zamanlar yaşayan Lilli, yaşanan son olayların ardından ailesi ile birlikte başka bir yere taşınmak zorunda kalır. Ailesini taşınmaya ikna eden Lilli, yeni evinde yeni bir hayata başlar. Genç kız bu sefer her şeyin kontrolü altında olacağına ve bu sırrı kendine saklayacağına söz verir. Ancak yaşananlar pek de onun düşündüğü gibi olmaz. Bir hayvan hırsızının, yerel bir hayvanat bahçesinde bulunan bebek fil Ronnyi'yi kaçırdığını öğrenen Lilli, vakit kaybetmeden harekete geçer. Ronni'yi ve diğer hayvanları ne olursa olsun kurtarmaya kararlı olan Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte zorlu bir maceraya atılır.

(İHA)

Kaynak: İHA