Villarreal, Sivas'a geldi
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Villarreal, Sivas'a geldi

02.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:40

- Villarreal, Sivas'a geldi UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.

- Villarreal, Sivas'a geldi

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak İspanya temsilcisi Villarreal, Sivas'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci maçında Sivasspor ile mücadele edecek olan Villarreal, özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Kafiledekiler, pasaport işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

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Villarreal, DG Sivasspor maçının hazırlıklarını bu akşam, müsabakanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör Unai Emery ise idman öncesi bir futbolcusu ile basın toplantısı düzenleyecek.

Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi
Villarreal, Sivas'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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