VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım 1907 Fenerbahçe Espor!
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VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım 1907 Fenerbahçe Espor!

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VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım 1907 Fenerbahçe Espor!

Müthiş bir serinin ardından VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım FBespor!

VFŞL 2021 Kış Mevsimi yarı finaline adını yazdıran takım bugünki oynanan çeyrek final mücadelesinin ardından 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Bu maçlar ile birlikte inanılmaz bir çeyrek final mücadelesi izledik. Serinin ilk iki maçının ardından 1907 Fenerbahçe Espor 2-0 öne geçti. Ancak NASR 3. ve 4. maçta oynadıkları güzel oyunla seriyi 2-2'ye getirdi. Bof 5 formatında oynanan çeyrek final karşılaşmaları 5. maça kadar uzamış oldu. ve son maçı da alarak yarı finale adını yazdıran takım 1907 Fenerbahçe Espor oldu!

1907 Fenerbahçe Espor'un yarı finaldeki rakibi Papara SuperMassive olacak!

Takımlar:

NASR ESPORTS ( NSR )

Üst Koridor: Last

Ormancı: Kituruken

Orta Koridor: Giyuu

Nişancı: Focus

Destek: Japone

1907 Fenerbahçe Espor ( FB )

Üst Koridor: Oncan

Ormancı: Elramir

Orta Koridor: stillnumb

Nişancı: Neramin

Destek: Sparz

Kaynak: Playerbros

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