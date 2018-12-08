Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, rekabette öne çıkmak için iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirterek, "TÜBİTAK'ın programlarını şekillendirirken, bilim insanları, girişimciler ve akademisyenleri, rekabeti artıracak iş birliklerine zorlamaya çalışıyoruz." dedi.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" kapsamında, Verimlilik ve Teknoloji Konuşmaları (V-Talks) etkinliği düzenlendi.

Mandal, burada yaptığı konuşmada, rekabette öne çıkmak için iş birliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

TÜBİTAK'ın da programlarını şekillendirirken bilim insanları, girişimciler ve akademisyenleri rekabeti artıracak iş birliklerine zorlamaya çalıştıklarına işaret eden Mandal, hızlı kentleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, küresel ekonomik gücün el değiştirmesi ve dijital dönüşüm gibi etkilerin geleceği şekillendireceğini bildirdi.

Mandal, "Türkiye imalat odaklı bir ülke. Bu konuda bölgenin getirmiş olduğu güçlüklere rağmen liderliğini devam ettiriyor. Senaryolara göre, üretimde dijitalleşme gerçekleşmezse şu anda fırsat olarak görülen artı noktaları önümüzdeki yıllarda koruyamayabiliriz. Sürecin doğru anlaşılıp geliştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Fuara katılan gençlere kişisel e-posta adresini veren Mandal, 7 gün 24 saat kendisine ulaşabileceklerini dile getirdi.



- "Bir bayt verimizi de koruyacağız"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da cep telefonuyla dahi simit ve poğaça söylenen dijitalleşme döneminden geçildiğine dikkati çekerek, "Dijitalleşmenin geleceği nerede? Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sloganımız, 'Türkiye'nin verisi, Türkiye'de kalacak.' Verinin öneminin farkına varmamız gerekiyor. Bir karış toprağımızı koruduğumuz gibi, bir bayt verimizi de koruyacağız. Bir işi baştan sona dijitalleştiremezseniz verimlilik kazanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, verimlilik kavramının, daha az kaynakla daha çok üretmek olarak algılanması halinde rekabette geri kalınacağına işaret ederek, artık öne geçmek için yenilik ve buluşlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yeni teknolojilere yatırımın hızlandırılmasının, gayrisafi milli hasılada yüzde 1-2'lik büyümeye tekabül edeceğini aktaran Yalçındağ, "Bu da hedeflediğimiz ilk 10 ekonomi arasına girmede yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni mesleklere adım atılacak"

FUJİTSU Genel Müdürü Selda Bağdat Bahadır ise dijital dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini belirterek, "Standart işlerin robotlara devredilmesi doğru olabilir ama insan yeteneği yeni alanlarda kullanılacak. Robot teknisyeni, artırılmış gerçeklik geliştiricisi, yapay zeka eğitmeni gibi yeni mesleklere adım atılacak." dedi.

EDGE Üst Yöneticisi Elif Dağdeviren de Türkiye'de dijital medyanın oluşum süreci hakkında bilgi verdi.

Fuarı organize eden Türkiye Verimlilik Vakfı Cemalettin Kömürcü, organizasyonun gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kömürcü, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın yarın sona ereceğini ama gelecek yıl benzer bir organizasyon yapacaklarını kaydetti.