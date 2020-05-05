Vefa Sosyal Destek Grubundan 10 yaşındaki Kenan'a sürpriz doğum günü

Antalya'nın Akseki ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla dışarı çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla dışarı çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Vefa Sosyal Destek Grubunu arayan 10 yaşındaki Kenan Şahin'in annesi Deniz Şahin, oğlunun doğum gününü kutlamak için yardım istedi.

Bunun üzerine grupta görevli polis ve jandarmalar, aldıkları pastayla çocuğun evine gitti. Kapıyı açınca polisin elindeki üzerinde mumlar yanan doğum günü pastasını gören Kenan, büyük sevinç yaşadı. Mumları söndürerek yeni yaşını kutlayan çocuğa doğum günü hediyesi olarak kitap verildi.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür de görüntülü aramayla görüştüğü çocuğun doğum günü sevincine ortak oldu.

Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirten Şahin, "Kurallara uyarak evde kalıyoruz. Dışarıyı, arkadaşlarımı çok özledim. Bizi yalnız bırakmayan, ihtiyacımız olduğunda yanımızda olan Vefa Sosyal Destek Grubuna çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel doğum günlerinden birini kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA