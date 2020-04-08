Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yaşlılar için yaptığı fedakarlıklar gururlandırdı Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.

Valilik tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, ekiplerce karşılanıyor.

Kentte "Vefa Sosyal Destek Grubu" merkez ve 7 ilçede bugüne kadar 1809 vatandaşın yardımına koştu.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız her yerde yöre insanımızın duasını almaya devam ediyor. Şimdi de polisimiz 75 yaşındaki Melek ninemizin kahvaltısını evine götürüyor, jandarmamız da 88 yaşındaki Sakine ninemizin isteği üzerine bahçesine fidanlarını dikiyor." ifadelerini kullandı.

Jandarma personelinin 88 yaşındaki Sakine ninenin talebi üzerine fidan getirerek bahçesine diktiği ve bir kadın polis memurunun 74 yaşındaki Melek nineye kahvaltı götürdüğü görüntüleri, Vali Sonel tarafından sosyal medyadan da paylaşıldı.

Görüntüde konuşmasına yer verilen Sakine nine, "Ben 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Jandarma getirip fidanları dikti. Allah devletimize zeval vermesin, acıtıp incitmesin, devlete uzun ömür ve sağlık versin." diyerek jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA