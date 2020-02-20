Vatikan'ın Yahudi soykırımına yönelik tutumuna ışık tutacak arşivler açılıyor
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Vatikan'ın Yahudi soykırımına yönelik tutumuna ışık tutacak arşivler açılıyor

Papa Pius dönemine ait arşivleri halka açma kararının Vatikan'ın Yahudi soykırımındaki rolüne açıklık getirmesi bekleniyor.

20.02.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:37
Vatikan'ın Yahudi soykırımına yönelik tutumuna ışık tutacak arşivler açılıyor

, İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan Pius XIII dönemine ait arşivleri 2 Mart'ta halka açma kararı aldı.


Vatikan sözcüsü Havariler Kütüphanesi'ne giriş izni almak için uyruğu, inancı ve ideolojisi ne olursa olsun herkesin başvurusuna açık olduğunu duyurdu ve "Kilise'nin tarihle ilgili herhangi bir korku duymasına neden yoktur" açıklamasında bulundu. Arşivlerin açılması Katolik ve Yahudi dünyası arasındaki şeffaflık açısından önem taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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