HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Vanspor'da maddi sıkıntı

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, kulübün maddi anlamda zor durumda olduğunu ifade ederek, 8 Ağustos'ta yapılacak kongrede aday olmayacaklarını ifade etti.

Vanspor'da maddi sıkıntı
07.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:06

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, kulübün maddi anlamda zor durumda olduğunu ifade ederek, 8 Ağustos'ta yapılacak kongrede aday olmayacaklarını ifade etti.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2017-2018 sezonunun devre arasında kulübün başına geldiklerini belirten Başkan Yenitürk, "Geldiğimizde kulübün durumu iyi değildi. Ciddi sıkıntıları vardı. Göreve geldiğimizde takım Antalya kampındaydı ve bünyesinde 6-7 futbolcu kalmıştı ve hocamız da yoktu. Gelir gelmez bu sıkıntılarla uğraştık. Ligden düşmemek için mücadele ederken sezonu 7'nci sırada tamamladık. Yarı devredeki çalışmalarımızın sonucu 2018-2019 yılı için güzel bir hazırlık yaptık. Yönetimimizle birlikte odaklandık. Şehrimizle, taraftarımızla, basın mensuplarıyla, iş adamlarıyla, valimizle, belediyelerimizle bütünleşerek yıllar sonra 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarak şampiyonluk yaşadık" dedi.

"2. Lig'e çıkmamızın ilk senesini plaf-off potasında bitirmek bir başarıdır"

Bu yıl da şampiyonluk üzerine güzel bir takım kurduklarını ancak takım içerisinde bazı olumsuzluklar yaşandığını ifade eden Yenitürk, "Temennimiz, bu dönem direkt şampiyon olmaktı veya mutlaka bir play-off oynamaktı. Şampiyonluk üzerine güzel bir takım kurmuştuk. Ama her zaman istediğiniz gibi olmuyor. İşler bazen kulüp içindeki, futbolcular arasındaki maddi sıkıntılardan dolayı düzgün gitmiyor. Bundan dolayı başaramadık. Ama ne olursan olsun 2. Lig'e çıkmamızın ilk senesini play-off potasında bitirmekte bir başarıdır. Tabi şehrimiz, şampiyonluklara susadığı için hep şampiyonluk bekliyordu. İnşallah bundan sonraki dönemler için diyoruz. Ben bu anlamda bize yardımcı olan, destek veren, yanımızda olan başta valilerimiz, Kolordu Komutanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Van Ticaret Borsası Başkanımız, Van'daki iş insanlarımız, Edremit Belediye Başkanımız, basın mensupları, yaz-kış demeden bizleri içeride ve dışarıda yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımıza ve özellikle yönetimime teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında kongre tarihine de değinen Başkan Yenitürk, "Bilindiği gibi bu yıl olağan kongremiz vardı ama kongremiz korona virüsten dolayı ertelendi. 8 Ağustos'ta inşallah kongremizi yapacağız. Bu kongrede yine yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucu bizler aday olmayacağız. Buraya kadar Van'a, Vanspor'a bir şeyler katabildiysek ne mutlu bizlere. İnşallah bundan sonra gelecek olan yönetimdeki arkadaşlarımız Vanspor'u biraz daha ileriye götürür. Yine bizler yönetim olarak elimizden ne geliyorsa, onların yanında yer alacağımıza, yardımcı olacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

"Bu gelirle takımın ayakta durma şansı çok zor"

Kulüp giderlerinin aşırı derecede yüksek olduğuna vurgu yapan Yenitürk, sözlerine şöyle devam etti:

"2. Liglerde en düşük futbolcu ücreti 250 bin TL, bu rakamlar 600-700-800 bin TL'ye kadar gidiyor. Fakat bizde en düşük futbolcumuz 250, en yüksek futbolcumuz da 500 bin TL civarındadır. Bunun ortalamasını aldığımız zaman 350 bin TL futbolcu başına transfer maliyeti çıkıyor. Bir takımda 18 futbolcu ile sahaya çıkma zorunluluğunuz vardır. 4 tane de yedek futbolcunuz olduğu zaman 22 futbolcu mecburen kulübün bünyesinde tutmak zorundasınız. 22 futbolcu üzerinden hesapladığımız zaman 7 milyon 700 bin TL sadece futbolcuların transfer bedelleridir. Bizim yılda ortalama 40 maçımız var. 34'ü lig, 6'sı da kupa maçıdır. Kupa maçları 8'e de çıkabiliyor. 40 maçtan sadece 16 maçını kazanırsanız, 1 milyon 100 bin TL futbolcuların primi tutuyor. Bu prim bizim belirlediğimiz bir prim değil. 2. Liglerdeki kulüplere bakarak, onlardan sorarak ortalamasını alıyoruz. 40 maçın 20 deplasmanı var. 20 deplasmanımız ortalama 800 bin TL civarındadır. Çalıştırdığımız personellerin asgari ücret gideri 70 binin üzerindedir. Vanspor'a bu yıl 12 bin TL'ye bir otobüs kiraladık. Şoförün sigortası, vergisi ve yakıtıyla birlikte kulübe 15 bin TL maliyeti var. Doğalgaz, elektrik ve su için ortalama aylık 35 bin TL gider var. Bunları üzerimize abone yaptığımız zaman 25-30 bin TL civarında depozito yatırmamız lazım. Altyapının aylık giderleri 10 bin TL'dir. Deplasman giderleri 20 bin TL'dir. Bunlarla beraber aylık giderimiz 200 bin TL'yi geçiyor. Kulübün 10 aylık gideri ortalama 2 milyon civarındadır. Bir yıllık giderin toplamı 12,5 milyonu buluyor. Bunun birde teknik heyeti var. Ne kadar ucuz bir teknik heyet getirirseniz getirin yıllık giderleri sezon sonuna kadar 500 bin TL'dir. Hastanelere, ameliyatlara, medikal malzemeye, röntgen gibi giderlere 100-150 bin TL civarında para verdik. Tesisimizin, yatakhanelerimizin giderleri var. Kulübümüzün kabataslak 13 milyon TL gideri var. TFF'den gelen en fazla para 2 milyon 800 bin TL civarındadır. Bunun tamamı da Vanspor'a gelmiyor. Bu ödenmesi gereken para fakat biz her maç ortalama 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira ceza yiyoruz. Bu cezalarımız toplanıyor, federasyon yılda 2-3 kez ödeme yapıyor. Bu ödemelerde bu cezalardan dolayı kesiliyor. Futbolcularla, hocalarla, esnafla, geçmişten gelen cezalar var. Geçtiğimiz yıl 350 bin TL civarında para bunlardan dolayı kesildi. Valimizin desteği, sponsor desteği, iş adamlarımızın desteğini de toplayacak olursak bu para 5 milyon 600 bin TL civarında tutuyor. Mevcut gelirlerle takımın ayakta durma şansı çok zor. Bu gider bizleri de aşar. Bizlerinde bu şartlarda aday olma şansımız olmuyor. İnşallah ilin mülkü amirleri, siyasileri, iş adamlarımız bu işe el atarlar, destek olurlar, Vanspor'u mağdur etmezler, ortada bırakmazlar. Çünkü çok kısa bir sürece girdik. Pandemiden dolayı kongrelere ara verildi. Aslında şu anda maçlar bitmiş, transferler başlamıştı. Ama geciktiğinden dolayı beklemededir. Ağustos'un 8'inde yapılacak kongreden sonra ez fazla 20 gün, 1 ay bir transfer süreci kalıyor. Bundan dolayı inşallah Vanspor'umuzu yalnız bırakmazlar ve Vanspor'umuza sahip çıkarlar. Biz bugün istifa etmiyoruz. Süreci sonuna kadar da devam ettiriyoruz. Kongre günü de inşallah alnımızın akıyla hesaplarımızı devredeceğiz. Ondan sonra da bize ne düşüyorsa bir iş adamı olarak, eski yönetici olarak, bir Vansporlu olarak, bir Vanlı olarak yine Vanspor'umuzun yanında olacağımıza tekrar söz veriyoruz."

"Kulübü devraldığımız zaman 5.5 milyon TL borç vardı"

Kulübün 11 milyon 281 bin TL borcu olduğunu belirten Başkan Yenitürk, "Bizler kulübü devraldığımız zaman zaten 5.5 milyon TL borcu vardı. O tarihte piyasa borcu 1,5 milyondu. Şu anda piyasa borcumuz 580 bin TL civarındadır. 1 milyon borcu ödedik. Şu anda futbolcu alacaklarımız 2 milyon 290 bin TL'dir. SGK ve vergi borçlarımız biz aldığımız zaman 2,5 milyon civarındaydı. Bizim dönemin SGK vergi borcu yoktur. Hele üstelik fazlasını ödemişiz. Şu anda 2 milyon 200 bin TL güncel sigorta vergi borcu vardır. Tabi bu 13 yıl içerisinde olan borçtur. Bu borç 3 kez yapılandırılması bozulduğundan dolayı biz bu sefer taksit yapabilmek için SGK'ya 7 tane iş makinemizi ipotek verdik. Vergi dairesine de 5 tane aracımızı ipotek verdik. Ancak bu şekilde taksitlendirme yapabildik. Taksitleri ödeyemediğimiz için bu taksitlendirmede bozuldu. Şimdi SGK borcunun tamamının kapatılması gerekiyor. Muhasebe, avukat, teknik heyet, çalışanların alacağını hesapladığımız zaman 276 bin TL bir borç vardır. Kulübümüzü dava eden, bizden önce ve şimdi borçların tamamı 783 bin TL'dir. Bunun çoğu bizden önceki davalardır. 2 tanesi sonuçlanmıştı ve biz bunun ödemesini yaptık. Geri kalanlarda halen devam ediyor. 5 milyon 144 bin TL'de ben kendi cebimden harcamışım. Bununla birlikte 11 milyon 281 bin TL şu anda kulübümüzün borcu var. Yani kısacası almış olduğumuz 5,5 milyon borç vardı, bunu düştüğümüz zaman sadece bizim kendi cebimizden harcadığımız bir para var. Başka da bir borcumuz görünmemektedir" ifadelerini kullandı.

Vanspor FK Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Bayram, kulüp yöneticilerinden Ömer İnanç ve Oktay Okay'ın da yer aldığı toplantı soru cevap ile sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Spor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Spor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi Spor
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi Spor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Spor
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Spor
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Hakkari'de PKK'lı teröristin komandolara teslim olduğu an görüntülendi: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Mensah için bir tek Beşiktaş'la görüştük
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat!
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Son dakika: Gelibolu'daki orman yangınında şu ana kadar 450 hektar alan yandı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Altınordu, Ravil Tagir'in sözleşmesi 2023'e kadar uzattı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 393,1 liradan işlem görüyor
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli 'su maymunu' yüzünden dertli
Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Mabel Matiz Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Çocuk Bodrum Temmuz
Şu an buradasınız: Vanspor'da maddi sıkıntı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 11:32:47. #1.14#
title