Van Suriye Uyruklu Genç Kız İntihar Girişiminde Bulundu

Suriye uyruklu genç kız intihar girişiminde bulundu

VAN'da Suriye uyruklu genç kız, Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri inka ederek aşağı inmesini sağladı. Kayalıklardan inen genç kız bir süre sinir krizleri geçirdi.

Olay, bugün 16.00 sıralarında Merkez Tuşba İlçesinde bulunan ve 2 Nisan'da "Mavi Balina" oyunudan etkilenen Sevda E.'nin de çıkıp intihar ettiği Akköprü Mahallesi'ndeki Toprakkale'deki kayalıklarda meydana geldi. Mavi Balina oyunundan etekilenen Sevda E.yaşamına son verirken, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine intikal eden polis tarafından kurtarılmıştı.

'AYNI YERDE İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ'

Aynı yerde bu kez de Suriye uyruklu olan ve ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan da polis helikopteri görev yaptı. Kayalıklarda durararak intihar edeceğini belirten Suriye uyruklu genç kız, yakınlarına kadar giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ikna çabaları sonucu, aşağı inmesi sağlandı. Yapılan ikna çabaları ise yaklaşık 1 saat sürdü. Kayalıklardan inen genç kız bir süre sinir krizleri geçirdi. Genç kız bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. Yapılan ikna çabaları sonucu genç kız tedavi edilmek üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Suriye uyruklu kızın intihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA