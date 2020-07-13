Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sevincini tatlı ikramıyla paylaştı.

Van SDİ, Ayasofya sevincini tatlı ikramıyla paylaştı

VAN - Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ), Danıştay'ın Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sevincini tatlı ikramıyla paylaştı.

Van SDİ, Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair '24 Kasım 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın iptalinin ardından sevincini tatlı ikramıyla paylaştı. Hazreti Ömer Camii avlusunda düzenlenen programda konuşan Van SDİ Dönem Sözcüsü Cevdet Arvas, Ayasofya'nın camii oluşunu yok sayan ve müzeye çeviren gayrı hukuki kararın Danıştay tarafından iptalinin; hakkın ve hakikatin zuhuru, haksızlığın ve hukuksuzluğun son buluşu olduğunu vurguladı. Arvas, "Bu karar, milletin 86 yıldır kanayan yarasının kapanmasına, bir caminin cemaatine yeniden kavuşmasına, fethin hukukunun korunmasına, fetih edenlerin emanetine sahip çıkılmasına dair hukuki bir zemindir. Van SDİ olarak bu hukuki kararı; bağımsızlığın belgesi, millet iradesinin yansıması ve adaletin tescili olarak görüyoruz. Bu kararla, bir çağı kapatan fethin ve o fethe komutanlık yapan Fatih'in emanetinin gereği yerine getirilmiş, Ayasofya'nın müze yapılmasıyla başlayan esaret dönemi sone ermiştir" dedi.

Ayasofya'nın milletin nezdinde "müze" vasfını hiç kazanmadığını ve camii vasfını da hiç kaybetmediğinin altını çizen Arvas, "Ayasofya, kendi hakikatine dönmüştür. Sonuç itibariyle Ayasofya gerçek kimliğine bürünmüş, millet camisine, camii ise milletine kavuşmuş ve mahzunluk sona ermiştir. 86 yıllık yanlış hesap, millet iradesine çarpıp geri dönmüştür. Ayrıca İstanbul'un fethini 'işgal' görüp, 'zulüm 1453'te başladı' diyenlerin hevesleri de kursaklarında kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Van SDİ olarak Ayasofya Camii konusunda milletle birlikte ortaya koydukları direniş ve iradenin hakkaniyetle neticelenmesinin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Arvas, "86 yıldır Ayasofya Camii için mücadele eden herkese ve her kesime özellikle de Ayasofya Camii'ni asli hüviyetine kavuşturan Danıştay kararına ek olarak Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik kararı imzalayan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı belirtiyoruz" diye konuştu.

Van İl Müftüsü Ömer Keskin'inin duasıyla devam eden program, vatandaşlara tatlı ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İHA