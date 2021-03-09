Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme
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Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme

09.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:01
Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında anne ve anne adaylarını bilgilendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çalışmalarını sürdürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önünde 'Narkonokta' standı kuran polis ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'yle ilgili 720 anne ve anne adayına bilgilendirme yaptı. Uyuma uygulaması ve çözüm merkezleri hakkında bilgi veren polis ekipleri, toplam bin 100 adet tanıtım broşürü de dağıttı. - VAN

Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme
Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme
Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme
Van polisinden anne ve anne adaylarına bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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