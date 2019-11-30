Van'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Van'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Van'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Tuşpa ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı