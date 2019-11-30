Van'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
Haberler » Güncel » Van'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı - Haber

Van'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

Van'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

30.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:38
Van'da silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Tuşpa ilçesindeki Açık Oto Pazarı'nda karşılaşan husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et