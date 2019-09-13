Van'da, pkk'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti neticesinde teröristlere ait tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler sığınak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.