Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi protokolü imzalandı

12.10.2020 19:30 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:34
Van'da

Van'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi için protokol imzalandı.

Van'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi için protokol imzalandı.

Projeyle küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgenin kalkınması amaçlanıyor. Van Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek projeyle çiftçiler, ipoteksiz, faizsiz uygun şartlarda kredi imkanına kavuşacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanacağını belirtti. İl ve ilçelerde kurulacak olan komisyonun uygun göreceği üreticilere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı, 50 bin TL'ye kadar da ilave ek faizsiz kredi kullanma imkanı sunulacağını ifade eden Vali Bilmez, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında ortaklaşa hazırlanan bu proje, insanlarımızın köylerine dönmesini inşallah ciddi anlamda teşvik etmiş olacak. 100 bin TL kredi kullanan bir vatandaşımız, hiç faiz olmadan bu parayı 7 yıl içinde geri ödeyecek. Ama bunun bazı şartları var. Bu ciddi bir imkan ve ciddi bir destek. Bu projenin ilimizde hayata geçmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hem şahsım, hem Van halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, umarım çok sayıda kişi bu projeden yararlanır" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Ziraat Bankamızın bölgeyle ilgili yapmış oldukları bu güzel destek inşallah hayırlara vesile olur. 50 ile 100 bin TL arası desteğin faizsiz oluşu, çiftçilerimizi bir nebze de olsa rahatlatacak, hayvancılığı bu bölgede geliştirecektir inşallah. Geçen hafta bakanlığımıza iki dosya sunduk. Bakanlığımız, bu iki raporumuzla ilgili ciddi çalışmalar başlattı. İnşallah tüm bu projelerimiz Vanımıza hayırlı olur" diye konuştu.

Program, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'ın sunumları, soru ve cevap bölümünün ardından protokolün imzalanması ile son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Donald Trump Melania Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Ezgi Mola Sezen Aksu
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Sergen Yalçın Josef De Souza Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi protokolü imzalandı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 19:36:19. #1.14#
title