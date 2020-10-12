Van'da "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi protokolü imzalandı

Van'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi için protokol imzalandı.

Van'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa uygulayacağı "Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var" projesi için protokol imzalandı.

Projeyle küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sırada yer alan Van ve ilçelerinde koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, yerel koyun ırklarının ıslah edilerek bölgenin kalkınması amaçlanıyor. Van Valiliği koordinasyonunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ziraat Bankası işbirliğiyle yürütülecek projeyle çiftçiler, ipoteksiz, faizsiz uygun şartlarda kredi imkanına kavuşacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Valiliği ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanacağını belirtti. İl ve ilçelerde kurulacak olan komisyonun uygun göreceği üreticilere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı, 50 bin TL'ye kadar da ilave ek faizsiz kredi kullanma imkanı sunulacağını ifade eden Vali Bilmez, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında ortaklaşa hazırlanan bu proje, insanlarımızın köylerine dönmesini inşallah ciddi anlamda teşvik etmiş olacak. 100 bin TL kredi kullanan bir vatandaşımız, hiç faiz olmadan bu parayı 7 yıl içinde geri ödeyecek. Ama bunun bazı şartları var. Bu ciddi bir imkan ve ciddi bir destek. Bu projenin ilimizde hayata geçmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne hem şahsım, hem Van halkı adına teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Projenin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, umarım çok sayıda kişi bu projeden yararlanır" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Ziraat Bankamızın bölgeyle ilgili yapmış oldukları bu güzel destek inşallah hayırlara vesile olur. 50 ile 100 bin TL arası desteğin faizsiz oluşu, çiftçilerimizi bir nebze de olsa rahatlatacak, hayvancılığı bu bölgede geliştirecektir inşallah. Geçen hafta bakanlığımıza iki dosya sunduk. Bakanlığımız, bu iki raporumuzla ilgili ciddi çalışmalar başlattı. İnşallah tüm bu projelerimiz Vanımıza hayırlı olur" diye konuştu.

Program, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş'ın sunumları, soru ve cevap bölümünün ardından protokolün imzalanması ile son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı