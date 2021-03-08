Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektiler
Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektilerVAN'da HDP öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde, kadınlar salgına rağmen çalınan müzik eşliğinde kol kola halay çekti.
Van'da HDP'nin Kadınlar Günü etkinliğinde pandemi unutuldu; kol kola halay çektiler
VAN'da HDP öncülüğünde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde, kadınlar salgına rağmen çalınan müzik eşliğinde kol kola halay çekti.
Van'da HDP öncülüğünde Musa Anter Parkı'nda düzenlenen miting, öğle saatlerinde başladı. Miting alanına gelen kadınlar güvenlik noktalarından geçerken, polis maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Miting alanına gelen kadınlar, müzik eşliğinde halay çekti. Mitinge katılanların sosyal mesafeye de dikkat etmediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı