Van'da evleri kullanılamaz halde olan aile devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuştu Van'ın Çaldıran ilçesinde evleri kullanılamaz durumda olan Sara ailesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) belediye ve hayırseverlerin desteği ile yeni ev yaptırıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde evleri kullanılamaz durumda olan Sara ailesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) belediye ve hayırseverlerin desteği ile yeni ev yaptırıldı.

Yukarı Kuyucak Mahallesi Atyoran mezrasında anneleriyle derme çatma evde yaşayan ortaokul öğrencileri Dilşah ve Kader Sara'nın zor durumda olduğunu öğrenen öğretmenleri, durumu Kaymakamlığa bildirdi.

Eşi ile aileyi ziyaret eden Kaymakam Adem Can'ın talimatıyla harekete geçen SYDV ekipleri, belediye ve hayırseverlerin de desteğiyle ailenin oturduğu eski evin yerine, yenisini yaptırdı.

İki haftada tamamlanan yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sara ailesi, Kaymakam Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu, iş adamları Nasır Bilici, Adem ve Mehmet Çınarbay'ı konuk etti.

Sara kardeşler, kendileriyle yakından ilgilenen Kaymakam Can'a teşekkürlerini bildirerek, Türk bayrağı hediye etti.

Öğretmenleri aracılığıyla Sara kardeşlerle tanıştıklarını belirten Can, "Kızlarımızın daha güzel ortam ve şartlarda geleceğe hazırlanmaları için devletimiz ve milletimiz adına onlara imkan sağladık. İnanıyorum ki onlarda daha büyük hedeflere ulaşarak kendileri gibi imkanı olmayan kardeşlerine, vatandaşlarımıza daha büyük hizmetler edecekler." diye konuştu.

Ensari de İran sınırına yakın kırsal mahallede eğitim gören iki kız kardeşe kaymakamlığın sahip çıkarak, ev yaptırdığını anlattı.

Dilşah Sara da desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Kaymakam Bey evimize ilk geldiğinde evimiz fiziksel olarak çok iyi değildi. Şimdi çok iyi ve mutluyuz. Bizim evimize eşinizle geldiğinizde ilk defa bir kaymakamla konuşmuştuk. Bize ev yaptınız, bunu hayal bile edememiştik. Hayalimizin ötesinde bir evimiz oldu. Size verecek tek bir şeyimiz var, o da Türk bayrağıdır. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA