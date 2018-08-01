Van'da Ahır Yangını

İpekyolu ilçesinin Yukarıgölalan Mahallesi'nde çıkan ahır yangını jandarma ekiplerinin yardımı ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yukarıgölalan Mahallesi'nde bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Durumu haber alan İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine giderek vatandaşlara yardım etti.

Jandarma ekiplerinin de desteği ile yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.