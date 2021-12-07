VAN'DA, 13 KAÇAK GÖÇMENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Haberler
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VAN'DA, 13 KAÇAK GÖÇMENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye ilçesinde, 13 kaçak göçmen ve sürücü C.A.'nın öldüğü, 20 göçmenin ise yaralandığı minibüs kazası ile ilgili soruşturma kapsamında aranan organizatör H.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde, 13 kaçak göçmen ve sürücü C.A.'nın öldüğü, 20 göçmenin ise yaralandığı minibüs kazası ile ilgili soruşturma kapsamında aranan organizatör H.Ö., jandarma operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen H.Ö., tutuklandı.

Muradiye'de, 10 Temmuz'da kontrolden çıkıp, takla atan minibüs devrildi. Kazada sürücü C.A. ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 20 göçmen de yaralandı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan ve hakkında arama kararı bulunan H.Ö.'nün adresini tespit etti. Ekipler, 3 gün önce, organizatör H.Ö.'nün saklandığı eve operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Erciş A Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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