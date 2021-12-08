Van Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleriyle gönüllere dokundu

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl evde bakım, hasta nakil hizmetleriyle en zor zamanlarında vatandaşların yardımına koştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan yaşlı, hasta ve engellilere verilen ücretsiz sağlık hizmetleri vatandaşların takdirini kazanıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, fizyoterapist ve yaşlı bakım personelinden oluşan ekip, evleri dolaşarak bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.

Bu yıl başlatılan evde fizyoterapi hizmeti kapsamında 700 hastaya hizmet veren belediye ekipleri, birçok hastanın sağlığına kavuşmasına sağladı.

Belli dönemlerde sağlık kuruluşlarında tedavi olması gereken vatandaşların hastaneye ulaştırılmasını sağlayan belediye ekipleri, yapılan kayıt işlemlerinin ardından tedavi günleri geldiğinde donanımlı ambulanslarla evlerinden aldıkları hastaları, tedavinin ardından geri getiriyor.

Yıl içinde 2 bin 200 bu kapsamda hizmet veren belediye ekipleri, "hoş geldin bebek" projesi kapsamında da 3 bin 581 aileye bakım seti hediye etti.

Hayvan sağlığının yanı sıra halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşıda mücadelesini sürdüren belediye ekipleri, sinek ve haşerelere karşı 500 hektar alanı ilaçladı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı etkin mücadele yürüten ekipler, kamu kurumları, ibadethaneler, eğitim kurumları, işletmeler ve halka açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptı.

"Daha sağlıklı insan için daha sağlıklı hayvan" projesi kapsamında 13 ilçede sokak ve çoban köpekleri, ecinococus gronulosus parazitinin sebep olduğu hastalıklara karşı tedavi edildi.

Belediye ye ait Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yıl içerisinde 7 bin 892 sokak hayvanın bakımı yapıldı, 190 sokak hayvanı ise sahiplendirildi. Dondurucu soğukların yaşandığı bölgelere sokak hayvanları için 120 kulübe, 70 bin kilogram mama bırakıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri

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