Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı
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Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı

07.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:34
Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 3 kenti için kar uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 3 kenti için kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Bitlis ve Muş çevresinde kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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