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Van'a 5 milyon 945 bin TL finansman destek

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Van'da kabul edilen 18 projeye 5 milyon 945 bin TL destek sağlandığını söyledi.

Van'a 5 milyon 945 bin TL finansman destek
31.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:55

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığınca Van'da kabul edilen 18 projeye 5 milyon 945 bin TL destek sağlandığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, bitkisel üretim alt yapısının geliştirilmesi, hayvan içme suyu projeleri, tarımsal sulama projeleri, tarımsal eğitim ve yayın projesi, okuma kültürünün geliştirilmesi ve muhtelif kültür projeleri programları kapsamında desteklenecek projelere 2020 bütçesinden toplam 5 milyon 945 bin TL ödenek ayrıldığını belirtti. Arvas, "Van Büyükşehir Belediyesi (Bıtım Ağaçlarının Aşılanması Projesi, Başkale Kaşkol Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Projesi, Gevaş Selimiye Mahallesi Tarımsal Sulama Projesi, Özalp Yavuzlar ve Çavuşlar Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Projesi, Çatak Konalga Mahallesi Demirkazık Mevkii Tarımsal Sulama Projesi), Çatak Belediyesi Atlıhan ve Yukarı Narlıca Hayvan İçme Suyu Projesi, Edremit Belediye Başkanlığı Yöresel Ürün Pazar Projesi, Edremit Belediye Başkanlığı Beton Sıvat İmalatı ve Dağıtımı Projesi, Gürpınar Günbaşı ve Mollahüseyin Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Projesi, Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Çaldıran Avcıbaşı ve Yukarı Kuyucak Güneş Enerjili Hayvan İçme Suyu Projesi, Erciş Açık Ceza İnfaz Ceza İnfaz Kurumu Erciş Meyveciliği Geliştirme Projesi, Özalp Kaymakamlığı Özalp İlçe Halk Kütüphanesi Yapım Projesi, YYÜ Çiftçi Eğitim Merkezi Tarımsal Eğitim Projesi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi Beceri ve Tasarım Atölyeleri, Edremit Van Türk Telekom Fen Lisesi Beceri ve Tasarım Atölyeleri, Gevaş İzettin Şir Anadolu Lisesi Beceri ve Tasarım Atölyeleri, Tuşba Atatürk Ortaokulu Beceri ve Tasarım Atölyeleri kabul edildi. Bölgemizde önemli bir çözüm ortağı olan DAP İdaresi faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak Van'da birçok kamu kuruluşu, yerel yönetimler ve Yüzüncü Yıl Üniversitesine proje karşılığında finansman desteği sağlamıştır. AK Parti döneminde, ülkemizin batısıyla olan gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgenin refah seviyesini yükseltmek, öncelikli müdahale alanlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da ekonomik kalkınmanın bir sac ayağı olarak kurulmuştur. İnsan odaklı bir kalkınma projesi olan Doğu Anadolu Projesi (DAP), bölge halkının yaşam kalitesini arttırmak, diğer bölgelerle olan gelişmişlik farkını azaltmak, ekonomik gelişmeye ve sosyal istikrara katkıda bulunmayı hedeflemektedir" dedi.

Bölgemizin tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Arvas, "Bölge ekonomisini canlandırmanın yolu öncelikle tarımdan geçmektedir. Tarımsal sanayinin öncelikle desteklenmesi, üretim artışını teşvik edecek altyapının güçlendirilmesi elzemdir. Reel ekonomiyi büyütmek için tarımsal iş gücü ve arazi verimliliğinin arttırılması şarttır. İlimiz ve bölgemizin hızlı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine girmesi ancak katma değeri yüksek bir üretim ve tarımsal sanayi ile mümkündür. Ülkedeki sanayi sektörü bölgenin çekim merkezi olan ve cazip fırsatları ile yatırım teşvik avantajlarına sahip ilimize yönlendirilebilir. Hükümetlerimiz döneminde kalkınma çabası içinde olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyal, ekonomik, çevresel ve kentsel kalkınmasını hızlandırmak, bölgenin gelişmişlik endeksini yükseltmek bizim en önemli gündemimiz ve önceliğimizdir. Bu anlayışla bütün kamu kurumlarımız ile sinerji oluşturarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, kamu kaynaklarını isabetli kullanarak bölgeye özgü hizmet üretmeye devam edeceğiz. Başta mali desteklerinden ötürü Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'ye, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir'e ve projeler konusunda gayret gösteren yerel yönetimlere, kamu kurumlarına ve emek veren herkese teşekkür ediyor, projelerin ilimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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