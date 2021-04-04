VALORANT oyuncusu Icebox haritasında "Super Dash" keşfetti

Belirli bir açı ve yüzeyden E yeteneğini kullanarak oldukça yükseğe çıkabilen Jett rakiplerine karşı avantaj kazanıyor.

Bir VALORANT oyuncusunun 'de paylaştığı gönderide Icebox haritasında belirli bir noktadan kullanılan Jett'in "dash" yani Rüzgar Gibi(E) yeteneği ile hatrı sayılır miktarda yükseğe uçtu.

Jett'in E yeteneği, belirli açılarda belirli yüzeylerin üzerine çarpacak şekilde kullanıldığı durumlarda Jett'i yukarıya doğru fırlatabiliyor. Bu olay Jett'in ultisi ile birlikte gerçekleştirildiğinde rakipler için oldukça ölümcül bir hamle olabiliyor.

Icebox haritasında savunma tarafının doğma bölgesinin önündeki orta bölgesindeki kutudan yapılabilen bu hareket, oyuncuya haritaya geniş bir açıdan bakabilmesini ve B bölgesine bir göz atabilmesine olanak tanıyor. Bu hareketi Jett'in ulti yeteneği dışında kullanmak pek işe yaramıyor çünkü normal silahlarla Jett havada iken isabet şansınız çok azalıyor. Jett'in ultisinin bıçakları, Jett havada olsa bile çok yüksek isabet değerine sahip olduğu için vuruşu kolaylaştırıyor.

Kaynak: Playerbros