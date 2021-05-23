VALORANT Masters Reykjavik'in formatı, katılan takımlar ve etkinlik programı
Yarın başlayacak olan VALORANT Masters Reykjavik turnuvasıyla ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde.
VALORANT Masters Reykjavik 24 Mayıs Pazartesi günü yarın başlıyor! Turnuvaya katılacak takımlar, ödül havuzu, turnuva formatı ve etkinlik programı gibi detayları sizin için derledik.
VALORANT Champions Tour'un ikinci büyük turnuvası olan Masters Reykjavik, İzlanda'da düzenleniyor. Covid-19 tedbirleri nedeniyle turnuva ilk kez offline olarak gerçekleştirilecek.
Turnuva Formatı
Turnuvaya katılan tüm takımlar en az 2 maç oynayacak. İkili eleme sistemine göre oynayacak olan takımlar, büyük final karşılaşması haricinde tüm maçları best of 3 yani üç maç üzerinden oynayacaklar. Büyük final karşılaşması best of 5 olarak oynanacak. Amerika'dan gelen Sentinels takımı ve Avrupa'dan gelen Team Liquid takımı turnuvaya üst sıradan başlayacaklar.
Ödül Havuzu
Turnuvaya katılan takımlar sadece nakit ödül kazanmayacaklar. Takımlar sıralamasına göre VCT Circuit puanı da kazanacaklar.
|$200,000
USD
|400 Circuit Puanı
|$100,000
USD
|350 Circuit Puanı
|$80,000
USD
|300 Circuit Puanı
|$60,000
USD
|250 Circuit Puanı
|$40,000
USD
|200 Circuit Puanı
|$40,000
USD
|200 Circuit Puanı
|$25,000
USD
|Belirlenecek
|175 Circuit Puanı
|$25,000
USD
|175 Circuit Puanı
|$15,000
USD
|150 Circuit Puanı
|$15,000
USD
|150 Circuit Puanı
Turnuvaya Katılan Takımlar ve Kadroları
🇺🇸 Sentinels (Kuzey Amerika)
Tenz
Sick
ShahZaM
zombs
dapr
🇺🇸 Version1 (Kuzey Amerika)
jammyz
effys
Zellsis
penny
vanity
🇳🇱 Team Liquid (EMEA)
ScreaM
Kryptix
L1NK
soulcas
Jamppi
🇪🇺 Fnatic (EMEA)
Boaster
doma
Mistic
MAGNUM
Derke
🇧🇷 Team Vikings (Brezilya)
frz
Sacy
saadhak
gtnziN
sutecas
🇧🇷 Sharks Esports (Brezilya)
fra
light
prozin
deNaro
gaabxx
🇨🇱 KRÜ Esports (Latin Amerika)
bnj
NagZ
delz1k
Klaus
Mazino
🇰🇷 NUTURN (Kore)
Lakia
allow
Suggest
peri
solo
🇯🇵 Crazy Raccoon (Japonya)
zepher
rion
Medusa
neth
Munchkin
🇹🇭 X10 Esports (Güneydoğu Asya)
Patiphan
Sushiboys
Crws
sScary
foxz
Etkinlik Programı
24 Mayıs Pazartesi
18: 00 - Üst Tur 1: Fnatic vs. KRÜ Esports
20: 30 - Üst Tur 1: Version1 vs. Crazy Raccoon
23: 00 - Üst Tur Çeyrek Finali: Shark Esports vs. NUTURN
25 Mayıs Salı
18: 00 - Üst Tur Çeyrek Finali: Team Vikings vs. X10 Esports
20: 30 - Üst Tur Çeyrek Finali: Team Liquid vs. (Belirlenecek)
23: 00 - Üst Tur Çeyrek Finali: Sentinels vs. (Belirlenecek)
26 Mayıs Çarşamba
18: 00 - Alt Tur 1
20: 30 - Alt Tur 1
23: 00 - Üst Tur Yarı Finali
27 Mayıs Perşembe
18: 00 - Üst Tur Yarı Finali
20: 30 - Alt Tur 2
23: 00 - Alt Tur 2
28 Mayıs Cuma
18: 00 - Alt Tur 3
20: 30 - Alt Tur 3
23: 00 - Üst Tur Finali
29 Mayıs Cumartesi
18: 00 - Alt Tur 4
20: 30 - Alt Tur Finali
30 Mayıs Pazar
18: 00 - Büyük Final
*Alt Tur: Lower Round.
*Üst Tur: Upper Round.
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Kaynak: Playerbros