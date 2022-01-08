VALORANT 4. Bölüm 1. Kısım Oyuncularla Buluşuyor

Riot Games'in taktiksel nişancılık oyunu VALORANT, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle devam ediyor.

FPS severlerin yeni gözdesi VALORANT'ta, içinde birçok yenilik barındıran 4. Bölüm: 1. Kısım başlıyor. Yeni bölümle birlikte oyunculara yeni savaş bileti, kostümler ve yeni ajan Neon sunuluyor. Filipinli Ajan Neon, şoke edici bir hızla öne atılırak bedeninin ürettiği biyoelektrik dalgalarını düşmanların üstüne salıyor. Düşmanları gafil avlamak için yarışırcasına koşuyor ve hepsini yıldırım hızıyla indirebiliyor.

VALORANT Yeni Ajanı Neon Yetenekleri:

(E) YÜKSEK DEVİR

Resmi Açıklama: Neon'u hızlandırmak için ANINDA gücünü odakla. Yükü dolduğunda, ALT. ATIŞ'la elektrikli kayma hareketini etkinleştir. Her iki skorda bir kayma hareketinin yükü dolar.

Fantastik Açıklama: Neon, radyanit dolu biyoelektrik yükünü bacak kaslarındaki sinapslara aktarır ve böylece olağandışı yüksek hızlarda koşabilir. Kullanabileceği yeterli miktarda biyoelektrik yükü olduğu sürece inanılmaz hızlı koşabilir.

(Q) ELEKTRO OK

Resmi Açıklama: ANINDA bir enerji oku fırlat. Ok bir kere seker. Ok bir yüzeye çarptığında sersemletici bir patlamayla altındaki zemine elektrik akımı verir.

Fantastik Açıklama: Neon, avucunun içinden radyanitle güçlendirilmiş bir elektrik oku atar. Elektrik şoku, kısa bir an için statik elektrik alanı oluşturur ve bu alanda bulunanları fena çarpar.

(C) HIZ ŞERİDİ

Resmi Açıklama: Önüne doğru, kısa veya bir yüzeye çarpana kadar ilerleyen iki enerji hattı çıkarmak için ATEŞ ET. Bu enerji hatları, görüşü engelleyen ve içinden geçen düşmanlara hasar veren statik elektrik duvarlarına dönüşür.

Fantastik Açıklama: Neon, bir süredir biriktirdiği radyanitle güçlendirilmiş biyoelektrik yükünü aynı anda iki elinden de püskürtür. Sıkıştırılmış elektrik yükleri yerde hat çizerek ilerler ve bir anda havayla iyonize hale gelerek saf plazma ışığından oluşan iki duvara dönüşür. Neon, bu elektrik tünelinin içinden geçerken düşmana görünmez. Elektrik duvarından geçen düşmanlar çarpılır.

(X) ENERJİ PATLAMASI

Resmi Açıklama: Neon'un tüm gücünü ve hızını kısa bir süreliğine etkinleştir. Gücünü, hareket ederken isabetliliği yüksek olan ölümcül bir ışın saldırısına dönüştürmek için ATEŞ ET. Aldığın her skorla birlikte bekleme süresi sıfırlanır.

Fantastik Açıklama: Neon, sırtına bağladığı pillerde depolanan radyanit kaynaklı biyoelektrik enerjinin fazlasını salar. Bedeninden muazzam düzeyde elektrik geçer. Neon, bu muazzam elektrik yükünü parmaklarının ucunda odaklar ve isabet ettiği herkese elektrik çarptıran bir radyanit ışını atar.

SAVAŞ BİLETİ

Temel Özellikler

Bedel: 1000 VP

Öne Çıkan Bedelsiz İçerikler: Hızlı ve Ölümcül Shorty ve Stilleri, Operasyon: Fracture Oyuncu Kartı, Sevgililer Günü Taktikleri Oyuncu Kartı, Robotavuk Uğuru, Bağlantı Gitti Spreyi

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PROTOKOL 781-A

Ürün Açıklaması

Bu alternatif dünyada baskıcı bir gölge yönetimin önce kendi içindeki çekişmeleri çözmesi gerekiyor. Protocol 781-A silahları, çatışmada özel olarak askeri birliklere destek olması, performanslarının gözlemlenmesi ve tüm emirlerin harfiyen uygulandığından emin olunması için tasarlandı.

Tema Hedefleri: Distopik, Karanlık Bilimkurgu, Robotik, Gelişmiş Teknoloji

Temel Özellikler: Ulti sürümü, bitiriş animasyonu, dönüşümler, animasyonlar, görsel efektler, seslendirme (kadın ve erkek versiyon), silah sesi ve stiller

Silahlar:

Bireysel İdari Yakın Dövüş Birimi (yakın dövüş)

Protokol 781-A Phantom

Protokol 781-A Spectre

Protokol 781-A Bulldog

Protokol 781-A Sheriff

Bedel Aşamaları:

Görkemli Seri Aşaması: 9900 VP

Paket Bilgilendirmesi:

Bedel - 9900 VP

İçindekiler:

Bireysel İdari Yakın Dövüş Birimi (yakın dövüş)

Protokol 781-A Phantom

Protokol 781-A Spectre

Protokol 781-A Bulldog

Protokol 781-A Sheriff

Protokol 781-A Uğuru

Protokol 781-A Kartı

Protokol 781-A Spreyi

Seviyeler

Yakın Dövüş

1. Seviye - Yeni yakın dövüş silahı modeli

2. Seviye - Yepyeni animasyonlar ve görsel efektler; silahın tutulduğu poza bağlı olarak değişen iki alternatifli inceleme animasyonu ve saldırı setleri

3. Seviye - İnceleme animasyonu ve oyunda gerçekleşen farklı durumlar için erkek dublaj sanatçısı tarafından seslendirilmiş özel replikler (yaklaşık 60 tane özel repliği var); silah sizinle konuştuğunda seslendirme oyunun arayüzünde görselleştirilir

1. Stil - Beyaz/Pembe stil ve kadın seslendirmesine sahip

2. Stil - Kırmızı/Mavi stil ve erkek seslendirmesine sahip

3. Stil - Yeşil stil ve kadın seslendirmesine sahip

Silahlar

1. Seviye - Yeni silah modeli, özel yakınlaştırarak nişan alma nişangahı, özel mermiler

2. Seviye - Özel namlu ateşi görsel efekti ve ateşleme sesi

3. Seviye - Kuşanma, yeniden doldurma sırasında özel animasyonlar; kuşanma, yeniden doldurma ve inceleme sırasında silah "dönüşür"

4. Seviye - Özel bitiriş animasyonu ve ölüm sancağı

5. Seviye - İnceleme animasyonu ve oyunda gerçekleşen farklı durumlar için erkek dublaj sanatçısı tarafından seslendirilmiş özel replikler (yaklaşık 60 tane özel repliği var).

1. Stil - Beyaz/Pembe stil ve kadın seslendirmesine sahip

2. Stil - Kırmızı/Mavi stil ve erkek seslendirmesine sahip

3. Stil - Yeşil stil ve kadın seslendirmesine sahip

VALORANT hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.PlayVALORANT.com adresini ziyaret edebilirsiniz

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