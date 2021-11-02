Valimiz Mustafa MASATLI, Projeler Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık Etti

AMASYA (Habermetre) - Valimiz Mustafa Masatlı, ilimizde tarım, sanayi, turizm, hizmet sektörü, kırsal kalkınma gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projelerin değerlendirildiği Projeler Üst Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Amasya Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TKDK İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, OKA İl Koordinatörlüğü ve AB Proje Ofisinden yetkililer yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: "İlimizde Valiliğimizin koordinesinde çeşitli kurumlarımız tarafından hazırlanan projeleri değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu yıl toplam bütçesi yaklaşık 142 milyon TL olan 62 projeyi DOKAP'a sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl DOKAP'a üye 11 il arasından en yüksek proje desteği alan 4. il, OKA Mali Destek Programından ise en yüksek payı alan il konumundayız.

Mevcut 6 coğrafi işaretimize, 24 yeni ürünü eklemek için de gerekli başvuruları yapmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibariyle bu rakam 8'e çıkacaktır. Yine Valilik AB Proje Ofisimizin SOGEP kapsamında hazırladığı Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Projesi de OKA tarafından kabul edilmiş ve paydaş kurumlarla uygulama protokolü imzalanmıştır. Proje ile ilimizde eğitimlerini tamamlayamamış gençlerimize tekstil, mobilya, metal kaynak, turizm ve benzeri alanlarda eğitimler verilerek istihdamları sağlanacaktır. Yine YHKB tarafından hazırlanan Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi de Amasya Belediyesi ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Turizm alanında ise Dijital Kent Amasya projesi de tamamlanmıştır. Ayrıca Amasya'nın tarihi, kültürü ve her yönüyle tanıtımının yapıldığı ve Türk Hava Yollarının yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında gösterilmesi planlanan 32 dakikalık bir tanıtım filmi için çalışmalar devam etmektedir.

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Valilik AB Proje Ofisi Koordinatörü Mustafa Örgüt tarafından ilimizde davam etmekte olan proje çalışmalarına ilişkin bir sunum yapıldı. Toplantıda daha sonra kurul üyeleri kendi görev alanları özelinde devam etmekte olan proje ve çalışmalara dair bilgiler aktardılar. Toplantıda ayrıca çeşitli başlıklarda devam eden proje çalışmaları ve farklı alanlarda yapılabilecek projelere ilişkin öneriler dile getirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

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