Valilik'ten Okutan Proje

Balıkesir Valiliği örnek bir projeye imza attı. Valiliğe nüfus işlemleri için gelen vatandaşlar sıra beklerken 'Al Götür, Oku Getir' yazan raflardaki kitapları inceleyip okudular. Bazı vatandaşlar ise aldıkları kitapları evlerine götürdü.

Balıkesir genelinde eğitim - öğretimin kalitesini artırmak ve okuma yazmayı alışkanlık haline getirmek amacıyla Vali Ersin Yazıcı tarafından başlatılan 'Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme' (BENGİ) projesi kapsamında, valilik nüfus işleri müdürlüklerine kitap rafları yaptırıldı. Nüfus işlemleri için bekleyen vatandaşların bazıları alıp kitap okurken, bazıları ise evine götürdü.

Nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, bu tür uygulamaların okuma alışkanlığının çoğaltılması adına güzel ve örnek bir proje olduğuna dikkat çektiler.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise en yoğun birimlerinin nüfus müdürlükleri olduğunu dile getirerek, okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına böyle bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Vali Yazıcı, "Valiliğimizin en yoğun birimi nüfus müdürlükleridir. Biz şehirde 1 yılı aşkın bir süredir okuma kampanyaları yapıyoruz. Bütün okullarımızda haftada iki defa okuma saati var. Okuma alışkanlığının geliştirilmesi adına haftada iki okula gidiyorum. Kaymakamlarımız da haftada iki okula gidiyor. BENGİ projesi kapsamında buna gayret ediyoruz ve bunu da yaygınlaştıralım istedik. En yoğun birimimiz burası. İnsanlar nüfus idaremizde beklerken hem burada kitap okusunlar, isterlerse de götürüp evlerinde okusunlar. 'Balıkesir çocuklarıyla, büyükleriyle, anneleriyle, babalarıyla okuyor' diyebilmek adına buraya böyle bir bölüm açtık" şeklinde konuştu. - BALIKESİR