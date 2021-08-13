VALİLİĞİMİZCE BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN SEL AFETİ NEDENİ İLE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTIR

Batı Karadeniz Bölgesinde; Bartın, Sinop ve Kastamonu illerimizde meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşlarımız için Zonguldak Valiliğince ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesinde; Bartın, Sinop ve Kastamonu illerimizde meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşlarımız için Zonguldak Valiliğince ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatılmıştır.

Ayni Yardımlar (İçme Suyu, gıda kolisi, aydınlatma feneri, bebek maması ve bezi, battaniye, hijyen seti gibi. ) İlimiz SYDV ve Kızılay işbirliği ile koordine edilecek ve bölgeye nakli sağlanacaktır. Nakdi yardımlar AFAD Başkanlığı hesabına yatırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. AFAD Hesapları: T. C. ZİRAAT BANKASI A. Ş.

TL : TR 2300 0100 1745 5555 5555 5328

USD : TR 9300 0100 1745 5555 5555 5329

EURO : TR 6600 0100 1745 5555 5555 5330 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T. A. O

TL : TR 6500 0150 0158 0073 1355 4429

USD : TR 2000 0150 0158 0480 1979 5068

EURO : TR 5100 0150 0158 0480 1979 5092 TÜRKİYE HALK BANKASI A. Ş

TL : TR 1200 0120 0940 8000 0500 0238

USD : TR 6200 0120 0940 8000 5800 0332

EURO : TR 9400 0120 0940 8000 5800 0338

Kaynak: Habermetre