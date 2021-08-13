Validebağ Korusu'na torpil atıp yangın çıkaran şüpheli serbest bırakıldı
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Validebağ Korusu'na torpil atıp yangın çıkaran şüpheli serbest bırakıldı

Validebağ Korusu'na torpil atıp yangın çıkaran şüpheli serbest bırakıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'daki Validebağ Korusu'nda dün torpil atarak yangın çıkaran Gökhan U. (47) çıkarıldığı hakimlikçe, Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜSKÜDAR'daki Validebağ Korusu'nda dün torpil atarak yangın çıkaran Gökhan U. (47) çıkarıldığı hakimlikçe, Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Şüpheli Gökhan U.'nun emniyetteki ifadesinde oğlunun sosyal medyada torpille ilgili video izlediğini, kendisine gelerek "Baba ben torpil atmak istiyorum" dediğini, oyuncakçıdan yaklaşık 30 tane torpil alıp, Validebağ korusuna gittiğini söyledi.

Şüpheli Gökhan U.'nun "Çocuğa öğretmek amacıyla ben yaktım ve yanar halde oğluma atması için verdim. Bir tane attıktan sonra 5-6 tane daha attı, torpillerin hepsini yakarak oğluma verdim. Sonuncu torpili yine yakarak oğluma verdim ve attı ancak torpil patlamadığı için fitili etrafındaki otları tutuşturunca yangın başladı. Ben hızlı bir şekilde ayağımla söndürmeye çalıştım ancak başaramadım ve yardım amacıyla görevlilere hemen haber verdim. Hep birlikte yanan yere giderek kendi imkanlarımızla söndürdük. Daha sonra görevliler beni muhafaza altına aldılar ve polis çağırdılar. Elimde poşette bulunan 31 adet patlamamış torpili görevlilere kendi rızamla teslim ettim. Benim bu olayda kastım yoktur. Bahse konu bölge ağaçlar olmayan ot bir bölgedir. Benim amacım sadece oğluma bunun nasıl kullanacağını öğretmekti. Olaydan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheli Gökhan U.'yu "Ormanlık alanda taksirle yangına sebebiyet verme" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Gökhan U. hakkında Validebağ Korusu'na 200 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca hakimlik şüphelinin imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Validebağ Korusu'na torpil atıp yangın çıkaran şüpheli serbest bırakıldı - Haberler
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